В Рыбинске планируют продать старую хлебную биржу

В Рыбинске планируют продать здание старой хлебной биржи, являющееся объектом культурного наследия. Его хотят включить в план приватизации на 2023 год, документы внесены в муниципальный совет Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старая хлебная биржа, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Старая хлебная биржа, Рыбинск

Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

Здание и земельный участок под ним планируется продать за 42 млн руб. В обосновании приватизации отмечается, что это пополнит доходную часть бюджета, а также позволит снизить расходы на содержание имущества. Сейчас здание биржи не используется.

Общая площадь здания составляет 908 кв.м., участка — 1,2 тыс. кв.м. Сейчас объект находится в стадии реставрации. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Мы обсуждали разные варианты возможного использования этого здания, говорили о возможности создания здесь концертного зала, о культурной площадке смешанной с театром. Это будет точно обременение в качестве культурного использования»,— прокомментировала заместитель главы по социальной политике Лариса Сорокина.

Проект рассмотрели сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике муниципального совета Рыбинска.

«Решение на комиссии принято о включении в план приватизации. Окончательное решение по вопросу будет принято на заседании совета 27 июля»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в муниципальном совете.

Алла Чижова