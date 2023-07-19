В Хакасии избирком не смог принять решение о регистрации кандидатов «Коммунистов России» на выборах в парламент

Избирательная комиссия Республики Хакасия не смогла принять решение по списку кандидатов «Коммунистов России» на выборах в верховный совет (ВС) региона. Заседание избиркома состоялось 19 июля.

В ходе заседания представители КПРФ указали на то, что два кандидата из списка - гендиректор ООО «Авиационный завод "Ирбис"» Владимир Грудинин и депутат ВС Николай Разумов - формально являются членами этой партии, и поэтому не могут баллотироваться от «Коммунистов России». В свою очередь, сами кандидаты эту информацию опровергли.

Согласно регламенту избиркома, решение принимается большинством от установленного количества его членов. Поскольку всего в комиссии 14 человек, необходимо было восемь голосов. При этом у двух членов избиркома приостановлены полномочия, еще один не присутствовал на заседании из-за болезни.

Мнения членов избиркома о партийной принадлежности двух кандидатов разделились. В результате ни предложение зарегистрировать список, ни предложение отказать в регистрации, не набрало необходимого числа голосов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Владимир Грудинин также выдвинут на выборы главы Республики Хакасия. Вопрос о его регистрации еще не рассматривался.

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Валерий Лавский