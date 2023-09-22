Детское время

Любители ностальгировать по временам СССР повторяют, как мантру, слова про «самое вкусное в мире мороженое», хотя лучше бы вспомнили про самые металлические игрушки — именно такими были игрушечные самосвалы, автокраны, грузовики, фургоны и легковые автомобили. Конечно, не все, но многие. Именно такие и запечатлены на большинстве фотографий советских времен.
Фото: из коллекции Ивана Баранцева
Черно-белый снимок с грузовичком, ребенком и плюшевым медведем во многом показательный. Если присмотреться внимательно, то видно, что грузовичок не совсем обычный, а трехосный. То есть у него не одна задняя ось, а две. «Настоящие» трехосные грузовики, как правило, создают с двумя целями. Первая и самая очевидная — увеличить грузоподъемность, а вторая — уменьшить удельное давление колес на грунт, чтобы повысить проходимость.
Вряд ли создателей игрушечного грузовичка так волновала его проходимость в дворовой песочнице, да и лишние колеса на заводе тоже не водились. А вот то, что ему придется возить большие грузы, они вполне могли предвидеть. Видимо, потому и предусмотрели сразу три оси — такой грузовичок и ребенка выдержит.
Прототипом грузовичка выступил «настоящий» трехосный ЗИС-151 с похожей формой кабины и облицовки радиатора. И даже прорези на боковинах капота — такие же. А вот название «Запорожец» не имеет ничего общего с героем анекдотов — эти грузовички делались на комбинате «Запорожсталь», к слову поставлявшем сталь для автомобильных заводов. Получалось, что игрушечные и настоящие автомобили делались из одного и того же металла. Поэтому многие грузовички сохранились до наших дней и даже очень дорого стоят. Сохранились и снимки детей с такими игрушками, которые мы собрали в эту небольшую подборку.