Детское время

Любители ностальгировать по временам СССР повторяют, как мантру, слова про «самое вкусное в мире мороженое», хотя лучше бы вспомнили про самые металлические игрушки — именно такими были игрушечные самосвалы, автокраны, грузовики, фургоны и легковые автомобили. Конечно, не все, но многие. Именно такие и запечатлены на большинстве фотографий советских времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из коллекции Ивана Баранцева Фото: из коллекции Ивана Баранцева

Черно-белый снимок с грузовичком, ребенком и плюшевым медведем во многом показательный. Если присмотреться внимательно, то видно, что грузовичок не совсем обычный, а трехосный. То есть у него не одна задняя ось, а две. «Настоящие» трехосные грузовики, как правило, создают с двумя целями. Первая и самая очевидная — увеличить грузоподъемность, а вторая — уменьшить удельное давление колес на грунт, чтобы повысить проходимость.

Вряд ли создателей игрушечного грузовичка так волновала его проходимость в дворовой песочнице, да и лишние колеса на заводе тоже не водились. А вот то, что ему придется возить большие грузы, они вполне могли предвидеть. Видимо, потому и предусмотрели сразу три оси — такой грузовичок и ребенка выдержит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Грузовичок «Запорожец» в детском саду с куклой и мишкой в кузове. Колеса уже другие — вместо гладкого протектора поставлена вездеходная резина, совершенно не нужная на ровном полу. Мальчик слева сидит верхом на пластмассовом катере. Автомобили ЗИС-150 и ЗИС-151 стали прототипами для большинства игрушечных металлических грузовичков. Выпускали их не только на комбинате «Запорожсталь», но также на заводе «Ленигрушка» в Ленинграде, «Серп и молот» в Москве и других Фото: из коллекции Ивана Баранцева Игрушечная легковая модель не имеет конкретного «настоящего» прототипа и больше похожа на что-то американское семидесятых годов. На заднем плане на полке видны два игрушечных ЗИЛ-130, но они уже пластмассовые. Фото также сделано в детском саду Фото: из коллекции Ивана Баранцева Такая машинка, на которой надо было сидеть верхом и кататься, отталкиваясь ногами, так и называлась — «толкалка». А по технологии производства — «дутыш», поскольку пластиковая форма выдувалась целиком, а не штамповалась Фото: из коллекции Ивана Баранцева Грузовички явно пользовались большей популярностью у детей, чем легковые модели, во многом потому, что наличие кузова давало больше возможностей для игр. Номера серии СН на борту относятся к Свердловску — нынешнему Екатеринбургу Фото: из коллекции Ивана Баранцева Игрушечный «КамАЗ» сделан из дерева. Такие выпускало Ленинградское производственное объединение «Игрушка», стоили они 6 рублей. Деревянный «КамАЗ» был очень большим — в длину более полуметра и подходил разве что для игр на улице Фото: из коллекции Ивана Баранцева Заводной игрушечный автобус, созданный по образу и подобию настоящего ЗИС-154. Ключик для заводки механизма втыкался в отверстие, аккуратно сделанное во второй двери. Судя по потрепанному виду, автобус прошел далеко не через одни руки Фото: из коллекции Ивана Баранцева Машинки делались для самых разных игр, например, для игрушечной стройки — экскаватор и автокран. Экскаватор был действующим: ковш приводился за счет системы шкивов и тросов, мог зачерпнуть песка и опрокинуть его в кузов самосвала Фото: из коллекции Ивана Баранцева Металлические грузовички делались не только разного назначения, но и разного масштаба. На фото — большие самосвалы и маленький фургон. На борту фургона написано «Торты» и нарисован заяц с тортом в руках. Дверки фургона открываются Фото: из коллекции Ивана Баранцева Игрушки делались не только из металла или пластика, но и из цельного куска дерева, как этот гоночный болид-монопосто в стиле тридцатых или пятидесятых годов. Привод — от веревочки, цепляемой к крючку в передней части кузова, поэтому машинка годилась и для улицы Фото: из коллекции Ивана Баранцева Выпускавшиеся в союзных республиках игрушки иногда украшались надписями на местном языке. Надпись «Морозиво» на борту фургона с украинского языка переводится как «Мороженое». Рядом нарисован Буратино, несущий вазочку с шариками мороженого Фото: из коллекции Ивана Баранцева Еще одна вариация на тему игрушечного ЗИС-151. У этого грузовичка даже задние колеса сделаны сдвоенными, как у его «настоящего» прототипа. Обе двери уже оторваны, стекла фар выбиты, а кубики дети предпочли загрузить не в кузов, а в кабину Фото: из коллекции Ивана Баранцева Следующая фотография 1 / 11 Грузовичок «Запорожец» в детском саду с куклой и мишкой в кузове. Колеса уже другие — вместо гладкого протектора поставлена вездеходная резина, совершенно не нужная на ровном полу. Мальчик слева сидит верхом на пластмассовом катере. Автомобили ЗИС-150 и ЗИС-151 стали прототипами для большинства игрушечных металлических грузовичков. Выпускали их не только на комбинате «Запорожсталь», но также на заводе «Ленигрушка» в Ленинграде, «Серп и молот» в Москве и других Фото: из коллекции Ивана Баранцева Игрушечная легковая модель не имеет конкретного «настоящего» прототипа и больше похожа на что-то американское семидесятых годов. На заднем плане на полке видны два игрушечных ЗИЛ-130, но они уже пластмассовые. Фото также сделано в детском саду Фото: из коллекции Ивана Баранцева Такая машинка, на которой надо было сидеть верхом и кататься, отталкиваясь ногами, так и называлась — «толкалка». А по технологии производства — «дутыш», поскольку пластиковая форма выдувалась целиком, а не штамповалась Фото: из коллекции Ивана Баранцева Грузовички явно пользовались большей популярностью у детей, чем легковые модели, во многом потому, что наличие кузова давало больше возможностей для игр. Номера серии СН на борту относятся к Свердловску — нынешнему Екатеринбургу Фото: из коллекции Ивана Баранцева Игрушечный «КамАЗ» сделан из дерева. Такие выпускало Ленинградское производственное объединение «Игрушка», стоили они 6 рублей. Деревянный «КамАЗ» был очень большим — в длину более полуметра и подходил разве что для игр на улице Фото: из коллекции Ивана Баранцева Заводной игрушечный автобус, созданный по образу и подобию настоящего ЗИС-154. Ключик для заводки механизма втыкался в отверстие, аккуратно сделанное во второй двери. Судя по потрепанному виду, автобус прошел далеко не через одни руки Фото: из коллекции Ивана Баранцева Машинки делались для самых разных игр, например, для игрушечной стройки — экскаватор и автокран. Экскаватор был действующим: ковш приводился за счет системы шкивов и тросов, мог зачерпнуть песка и опрокинуть его в кузов самосвала Фото: из коллекции Ивана Баранцева Металлические грузовички делались не только разного назначения, но и разного масштаба. На фото — большие самосвалы и маленький фургон. На борту фургона написано «Торты» и нарисован заяц с тортом в руках. Дверки фургона открываются Фото: из коллекции Ивана Баранцева Игрушки делались не только из металла или пластика, но и из цельного куска дерева, как этот гоночный болид-монопосто в стиле тридцатых или пятидесятых годов. Привод — от веревочки, цепляемой к крючку в передней части кузова, поэтому машинка годилась и для улицы Фото: из коллекции Ивана Баранцева Выпускавшиеся в союзных республиках игрушки иногда украшались надписями на местном языке. Надпись «Морозиво» на борту фургона с украинского языка переводится как «Мороженое». Рядом нарисован Буратино, несущий вазочку с шариками мороженого Фото: из коллекции Ивана Баранцева Еще одна вариация на тему игрушечного ЗИС-151. У этого грузовичка даже задние колеса сделаны сдвоенными, как у его «настоящего» прототипа. Обе двери уже оторваны, стекла фар выбиты, а кубики дети предпочли загрузить не в кузов, а в кабину Фото: из коллекции Ивана Баранцева

Прототипом грузовичка выступил «настоящий» трехосный ЗИС-151 с похожей формой кабины и облицовки радиатора. И даже прорези на боковинах капота — такие же. А вот название «Запорожец» не имеет ничего общего с героем анекдотов — эти грузовички делались на комбинате «Запорожсталь», к слову поставлявшем сталь для автомобильных заводов. Получалось, что игрушечные и настоящие автомобили делались из одного и того же металла. Поэтому многие грузовички сохранились до наших дней и даже очень дорого стоят. Сохранились и снимки детей с такими игрушками, которые мы собрали в эту небольшую подборку.

Денис Токмаков