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Пермский центр подводных исследований обнаружил на дне Камы старинный колесный пароход

В ходе исследования дна реки Камы водолазы Пермского центра подводных исследований обнаружили хорошо сохранившийся колесный пароход 1930-х годов производства, сообщает министерство природных ресурсов Пермского края. Исследование велось по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Фото: минприроды Пермского края

Фото: минприроды Пермского края

Руководитель центра подводных исследований Денис Михалев рассказал, что судно полностью покрыто илом, а причину затопления можно будет установить только после его подъема со дна. Предположительно это одно из первых судов, произведенных на Пермской судостроительной верфи, буксирный пароход типа «Пермский первенец» или пароход 732-й серии.

Кандидат исторических наук Аркадий Константинов не исключает, что найденный колесный пароход имеет более раннюю дату постройки, чем изначально предполагалось. Это основано на анализе археологических находок и других исторических данных. Дальнейшие исследования и экспертиза могут помочь подтвердить или опровергнуть это предположение.

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