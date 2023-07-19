МВД отрицает отказ полиции помогать женщине в поимке насильника ее дочери в Омске

МВД России выступило с опровержением информации об отказе сотрудников полиции Омска помогать женщине в задержании мужчины, пристававшего к ее 12-летней дочери. Ранее сегодня, 19 июля, в СМИ и соцсетях появились публикации, в которых утверждалось, что омские автоинспекторы якобы отказали женщине, обратившейся к ним за помощью в задержании мужчины, совершившего действия сексуального характера в отношении ее дочери. По информации СМИ, после отказа полицейских, которые сослались на занятость, на выручку омичке пришел таксист. Он догнал и задержал педофила.

«Сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении, попросили ее подробно описать приметы мужчины и на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания. Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его»,— говорится в тексте опровержения, который размещен на ресурсе «МВД Медиа».

Константин Воронов, Новосибирск