Глава MI6 рассказал об использовании ИИ для пресечения поставок оружия в РФ

Британские шпионы используют искусственный интеллект (ИИ), чтобы препятствовать поставкам оружия в Россию, заявил начальник внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур. По его мнению, западным шпионам в будущем придется уделять «больше внимания отслеживанию злонамеренного использования ИИ враждебными государствами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ричард Мур

Фото: Matt Dunham / AP Ричард Мур

Фото: Matt Dunham / AP

Господин Мур рассказал, что сотрудники внешней разведки «комбинируют свои навыки с ИИ и большими массивами данных, чтобы выявить и пресечь поставки оружия в Россию для использования против Украины» (цитата по Associated Press).

Глава MI6 расценивает машинное обучение и как «огромный потенциальный актив», и как «серьезную угрозу». Он счел Китай «самым важным стратегическим направлением» и заявил о желании выиграть вместе с союзниками «гонку по освоению этичного и безопасного использования ИИ».

По мнению начальника британской разведки, ИИ не сможет заменить шпионов. Он считает, что «человеческий фактор» будет и дальше иметь решающее значение, а уникальные характеристики агентов в нужных местах станут еще более значимыми. Господин Мур подчеркнул ценность способности шпионов «влиять на решения внутри правительства или террористических групп».

Леонид Уварчев