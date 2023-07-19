Мэрия Екатеринбурга планирует выкупить квартиры в пятиэтажке под снос на Заводской к 2025 году

Работу по выкупу квартир в пятиэтажном доме по адресу Заводская, 30 в Екатеринбурге планируют завершить к 2025 году. Об этом сообщил заместитель главы города Рустам Галямов.

«Есть уже порядка 30-ти тех (жильцов), кто согласился. Выкуп будет производиться, на сегодняшний день деньги предусмотрены в бюджете. Сроки тяжело загадывать, но надеюсь, что работу по выкупу за 25-й год мы эту работу закончим»,– рассказал он.

В ближайшее время, по заявлению вице-мэра, проведут аукцион по проектированию улицы Татищева. Дом на Заводской, 30 сносят для расширения улицы. Ранее планировался снос лишь половины дома, что затронуло бы только 45 собственников, но позже планы пересмотрели.

Улицу Татищева планируют расширить на участке от Красноуральской до Викулова. Помимо пятиэтажного дома на Заводской планируется снести семь зданий на Заводской, 15А, дома по улице Татищева, 69, 63, 67А, 65. Общую сумму, которую нужно будет потратить на выкуп жилья, до решения о сносе дома оценивали в 500 млн руб.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте ad