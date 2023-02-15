В мэрии рассказали о выкупе квартир в пятиэтажке на Татищева, которую хотят снести для расширения улицы

Администрация Екатеринбурга в марте планирует провести конкурс на проектирование улицы Татищева, об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал». Улицу Татищева планируют расширить. Как ранее объясняли в мэрии, первый этап работ, в частности, затронет участок от улицы Красноуральской до улицы Викулова и потребует изъятия для муниципальных нужд земельных участков, а также объектов недвижимого имущества. Под снос попадает часть пятиэтажного дома на Заводской, 30. Изъять планируют 45 квартир.

«Работа по выкупу ведется. Заводская, 30 – это пятиэтажный дом. На сегодняшний день там порядка 40 соглашений жителям направлено, думаю, что к июню эта работа будет завершена. Работа поэтапная идет, в прошлом году часть квартир уже была выкуплена. Работа буде вестись и в этом году и в следующем», — заявил господин Галямов.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко заявлял, что собственники домов и квартир на ВИЗе отказались продавать свои дома, которые попадают под снос ради расширения улицы.

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