Неизвестный устроил взрыв в отделении Сбербанка под Санкт-Петербургом

Минувшей ночью в Колпино Ленинградской области прогремел взрыв в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе банка, в помещении выбило стекла, а также повреждены двери. Пострадал один банкомат, однако ограбления при этом не произошло. Жертв тоже нет.

Известно, что некий гражданин зашел в вестибюль банка с белым пакетом в руках, который он поместил между стеной и банкоматом, а после этого поджег его и скрылся. В Сбербанке сообщили «Ъ», что неизвестный «совершил безуспешную попытку взлома банкомата», банк оказывает «активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника».

ЧП случилось в половину третьего ночи. Сейчас правоохранительные органы выясняют личность подрывника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе кинолог с собакой.

Офис банка работает в штатном режиме, зона круглосуточного обслуживания временно закрыта. Ближайший банкомат находится на бульваре Трудящихся, 12.

В Сбербанке добавили, что начала года ни один преступник не смог похитить средства из банкоматов Сбера, поскольку «все они надежно защищены — это делает попытки нападения на них бессмысленными».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург