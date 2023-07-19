Экс-гендиректор прокомментировал смену руководства в зарегистрированной в Воронеже лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» «Ильюшин Финанс Ко»

Ушедший на прошлой неделе в отставку гендиректор зарегистрированной в Воронеже и являющейся местным налоговым резидентом лизинговой компании Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) Сергей Туркин прокомментировал причины своего ухода в интервью «Ъ». Он пояснил, что таким было решение главы ОАК Юрия Слюсаря.

«Каких-либо конфликтов не было, мы с руководителем ОАК договорились досрочно прекратить трудовые отношения. У меня изначально еще в 2019 году было четкое понимание, что придет день, когда нужно будет уйти, и этот день настал. Я сделал практически невозможное: в 2019 году практически никто не верил, что ИФК удастся избежать банкротства, но мне это удалось, и сейчас я ушел из компании, в которой нет проблемной задолженности, есть интересный проект и перспективы, есть коллектив, который готов к выполнению поставленных задач»,— рассказал господин Туркин.

Также господин Туркин в интервью сообщил подробности о запущенной в 2022 году программе восстановления старых самолетов, в которой участвует Воронежский авиазавод (ВАСО). В частности, планируется восстановить два принадлежащих ИФК самолета Ил-96–400Т производства ВАСО.

«Когда этот проект был инициирован, то основная идея была в том, что с помощью этих 11 самолетов нам удастся оживить предприятия промышленности. Очевидно, что предприятия—поставщики для самолетов Ту-204/214 и Ил-96–400Т — а это практически одни и те же предприятия — нуждаются в постепенном наращивании своих производственных возможностей. И наш заказ помог бы им плавно нарастить свои силы»,— рассказал господин Туркин

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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