Где дорога, там и Крым

Восстановление Крымского моста обойдется бюджету минимум в 1 млрд руб. Такую цифру озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин. Для сравнения: стоимость ремонтных работ после октябрьского взрыва Всероссийский союз страховщиков оценивал в 200-500 млн руб. Продлится восстановление объекта до ноября. Сейчас власти открыли движение лишь по одной крайней правой полосе моста, причем в реверсивном режиме. Однако интенсивность потока автомобилистов, желающих пересечь Керченский пролив, почти не изменилась. Значит ли это, что туристов не встревожило уже второе ЧП на Крымском мосту? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минувший понедельник для тех, кто запланировал отдых в Крыму, выдался стрессовым. Многие сразу после сообщений о взрывах начали свой отпуск отменять.

В Ассоциации туроператоров заявили, что брони аннулируют без штрафов, предлагая полный возврат средств. Однако отказов было настолько много, что платить клиентам оказалось не из чего, посетовала владелица частного гостевого дома в Ялте Светлана:

«Абсолютно все отменили брони и требуют возврата предоплаты. Но платить нечем, потому что эти деньги были потрачены на закупку питания, коммунальные услуги и ремонт дома. Люди не будут приезжать.

На август у меня не забронировано ничего. Цены мы снизили на 60%».

Однако постепенно ситуация начала меняться. Некоторые туристы обращались в отели и к туроператорам с просьбой все же сохранить брони. А к вечеру 18 июля у Крымского моста вновь образовались заторы: со стороны Кубани собралось больше 800 машин, своей очереди на досмотр они ожидали по три часа. Одним из тех, кто отстоял в пробке, был ростовчанин Станислав. Он поделился с “Ъ FM” своими впечатлениями и наблюдениями:

«Пришлось очень долго стоять. Сотрудники ДПС формируют колонны по 30 машин и сопровождают их. Пока первая колонна не проедет, остальных не пускают. Из-за этого скапливается огромное количество автомобилей. Между проездом колонн проходит по 10-15 минут. На самом мосту движение хорошее, спокойное, в том месте, где произошло ЧП, сделали насыпь в расщелину, и, получается, что машины могут проезжать».

Некоторые туристы ожидали, что для легковых автомобилей откроют паромную переправу. Но по воде транспортировали только большегрузы и туристические автобусы. Альтернативой поездке по мосту остался лишь путь через новые территории. Таким способом из столицы до Севастополя добираться столько же, сколько и через Керченский пролив — чуть больше суток. Маршрут опробовал москвич Вадим:

«Проверка проходила очень быстро. Большое скопление автомобилей, очень много военных, они едут по своим правилам, грузовики — по своим. Ты на своей маленькой машинке, как клоп. Освещение несовершенно, фуры летят со скоростью 140 км/час, заправки каждые 50-70 км. Спали мы тоже на заправке».

Тем временем, в Telegram-чате, посвящtнном ситуации на Крымском мосту, людей интересовали совсем другие вопросы: попросят ли при досмотре на КПП доставать из машины весь багаж и провиант и разрешат ли провозить с собой коньяк в пластиковых бутылках. Только под вечер вторника один из пользователей признался, что ехать в Крым ему страшно и спросил: оно того стоит? Для некоторых путешественников этот вопрос и не стоял, рассказал ростовчанин Станислав:

«Были всякие мысли. Благо мы живем недалеко. И если нам пришлось бы возвращаться домой, то это пять-шесть часов. А некоторые ехали из Екатеринбурга. Мы поехали в Анапу, остановились там, и думали поехать в Абхазию. Но, в конце концов, утром прочитали новости и решили попробовать второй раз. И вот получилось».

Некоторые пользователи рекомендовали ехать на полуостров, поскольку нигде нельзя отдохнуть «так хорошо, полноценно и душевно», как в Крыму. Другие советовали не волноваться, потому что «мост — самое защищенное место в России» и «снаряд в одну воронку дважды не попадает». Отели тем временем предупреждали, что перебронирование на другие даты обойдется туристам дороже.

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