Где дорога, там и Крым

Восстановление Крымского моста обойдется бюджету минимум в 1 млрд руб. Такую цифру озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин. Для сравнения: стоимость ремонтных работ после октябрьского взрыва Всероссийский союз страховщиков оценивал в 200-500 млн руб. Продлится восстановление объекта до ноября. Сейчас власти открыли движение лишь по одной крайней правой полосе моста, причем в реверсивном режиме. Однако интенсивность потока автомобилистов, желающих пересечь Керченский пролив, почти не изменилась. Значит ли это, что туристов не встревожило уже второе ЧП на Крымском мосту? Разбирался Иван Хорушевский.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Минувший понедельник для тех, кто запланировал отдых в Крыму, выдался стрессовым. Многие сразу после сообщений о взрывах начали свой отпуск отменять.
В Ассоциации туроператоров заявили, что брони аннулируют без штрафов, предлагая полный возврат средств. Однако отказов было настолько много, что платить клиентам оказалось не из чего, посетовала владелица частного гостевого дома в Ялте Светлана:
«Абсолютно все отменили брони и требуют возврата предоплаты. Но платить нечем, потому что эти деньги были потрачены на закупку питания, коммунальные услуги и ремонт дома. Люди не будут приезжать.
На август у меня не забронировано ничего. Цены мы снизили на 60%».
Однако постепенно ситуация начала меняться. Некоторые туристы обращались в отели и к туроператорам с просьбой все же сохранить брони. А к вечеру 18 июля у Крымского моста вновь образовались заторы: со стороны Кубани собралось больше 800 машин, своей очереди на досмотр они ожидали по три часа. Одним из тех, кто отстоял в пробке, был ростовчанин Станислав. Он поделился с “Ъ FM” своими впечатлениями и наблюдениями:
«Пришлось очень долго стоять. Сотрудники ДПС формируют колонны по 30 машин и сопровождают их. Пока первая колонна не проедет, остальных не пускают. Из-за этого скапливается огромное количество автомобилей. Между проездом колонн проходит по 10-15 минут. На самом мосту движение хорошее, спокойное, в том месте, где произошло ЧП, сделали насыпь в расщелину, и, получается, что машины могут проезжать».
Некоторые туристы ожидали, что для легковых автомобилей откроют паромную переправу. Но по воде транспортировали только большегрузы и туристические автобусы. Альтернативой поездке по мосту остался лишь путь через новые территории. Таким способом из столицы до Севастополя добираться столько же, сколько и через Керченский пролив — чуть больше суток. Маршрут опробовал москвич Вадим:
«Проверка проходила очень быстро. Большое скопление автомобилей, очень много военных, они едут по своим правилам, грузовики — по своим. Ты на своей маленькой машинке, как клоп. Освещение несовершенно, фуры летят со скоростью 140 км/час, заправки каждые 50-70 км. Спали мы тоже на заправке».
Тем временем, в Telegram-чате, посвящtнном ситуации на Крымском мосту, людей интересовали совсем другие вопросы: попросят ли при досмотре на КПП доставать из машины весь багаж и провиант и разрешат ли провозить с собой коньяк в пластиковых бутылках. Только под вечер вторника один из пользователей признался, что ехать в Крым ему страшно и спросил: оно того стоит? Для некоторых путешественников этот вопрос и не стоял, рассказал ростовчанин Станислав:
«Были всякие мысли. Благо мы живем недалеко. И если нам пришлось бы возвращаться домой, то это пять-шесть часов. А некоторые ехали из Екатеринбурга. Мы поехали в Анапу, остановились там, и думали поехать в Абхазию. Но, в конце концов, утром прочитали новости и решили попробовать второй раз. И вот получилось».
Некоторые пользователи рекомендовали ехать на полуостров, поскольку нигде нельзя отдохнуть «так хорошо, полноценно и душевно», как в Крыму. Другие советовали не волноваться, потому что «мост — самое защищенное место в России» и «снаряд в одну воронку дважды не попадает». Отели тем временем предупреждали, что перебронирование на другие даты обойдется туристам дороже.
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