Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 июля

12:42. Отряд «народной дружины» под названием «Бригада Катукова» был создан в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, в процессе формирования отряда дружинники будут проходить «специальную подготовку на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе». «Там будут проведены дополнительные мероприятия по устройству необходимых площадок. Поручил к концу июля завершить все работы»,— сообщил губернатор. Отряд будет формироваться из добровольцев, которых обучат основам боевой подготовки, обращения с оружием, оказания медицинской помощи, ориентирования на местности и другим важным навыкам.

12:33. В понедельник, 18 июля, ВСУ выпустили по приграничным территориям Белгородской области не менее 80 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Больше всего ударов, по российское оценке, пришлось на Шебекинский городской округ.

11:57. Со стороны Украины выпустили три снаряда по городу Суджа в Курской области. В одном из дворов начался пожар, он сильно повредил жилой дом и хозпостройки. Осколками были посечены соседние дома и строения. Пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

10:36. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время рабочей поездки в Корочанский район посетил тренировку сил территориальной обороны. Глава региона оценил физическую подготовку бойцов батальона «Бастион» (роты — Шебекинская, Новооскольская, Корочанская, Волоконовская, Чернянская), в который входит, как минимум, одна женщина, следует из опубликованного видео.

10:13. ВСУ обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского круга Белгородской области, сообщает МЧС.