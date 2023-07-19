В Воронеже арестовали подозреваемого в убийстве двух бойцов ЧВК «Вагнер» во время мятежа

Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству органов следствия избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца 25-летнему Ярославу Шеховцову, подозреваемому в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

Расследованием уголовного дела занимается управление Следственного комитета России по региону. В ведомстве заявили, что в скором времени мужчине будет предъявлено обвинение. Дело возбудили после того, как 6 июля этого года на территории Хохольского района были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Убитые были бойцами ЧВК «Вагнер». Они якобы отказались от участия в мятеже 24 июня. Тогда колонны ЧВК двигались на Москву и прошли через Воронежскую и Липецкую области. В Следственном комитете сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве дал признательные показания.

Сергей Толмачев

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