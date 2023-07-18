Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 июля

14:52. Под обстрел ВСУ попал хутор Бабка Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. Однако осколками снарядов повреждена линия электропередачи: света нет в самом хуторе и селе Новопетровка. «Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий»,— написал губернатор.

13:34. На срочную службу в армию в рамках весеннего призыва ушли 400 куря, рассказал на пресс-конференции военный комиссар Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько. По словам военкома, около 80% призывников будут служить в подразделениях Западного военного округа, 25 человек отправились в ВДВ, еще три — в Президентский полк. «Желающих служить в этом призыве было очень много, некоторые ребята не смогли попасть в ряды Вооруженных сил РФ этой весной. Пойдут служить осенью», — рассказал Игорь Ясько. Он также отметил, что в Курске насчитывается около 600 уклонистов. В отношении них уже осенью будут действовать новые правила: «Молодые люди должны самостоятельно в течение двух недель после указа прийти в военный комиссариат, где состоят на воинском учете, иначе на них начнут распространяться ограничения на управление автотранспортом, получение прав на управление транспортным средством».

12:40. Из-за украинского обстрела окраины белгородского поселка Шамино пострадали пять мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще у четырех — ранения легкой степени тяжести. Все они доставлены в городскую больницу №2.

12:33. Ведется обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, следует из сообщений РСЧС.

12:01. По подозрению в совершении убийства в Хохольском районе Воронежской области двух бойцов ЧВК «Вагнер», якобы отказавшихся от участия в мятеже 24 июня, задержан 25-летний подозреваемый, сообщили в региональном управлении СКР. Его имя не раскрывается. По данным ведомства, он дал признательные показания.

11:13. РСЧС сообщает об обстреле поселка Шамино Шебекинского городского округа Белгородской области.

11:09. Утром 18 июля со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района, сообщил курский губернатор Роман Старовойт. По его данным, зафиксировано четыре прилета. Повреждения получили два домовладения. Также в результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание. Пожар уже потушен.

10:51. По Белгородской области за сутки ВСУ выпустили более 90 артиллерийских и минометных снарядов, а также гранат и взрывных устройств. Кроме того, в регионе был сбит беспилотник и зафиксирована стрельба из автоматического оружия, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Борисовский район обстрелян 30 раз, Грайворонский городской округ — семь, Белгородский район — шесть. В последнем также с БПЛА сброшено три гранаты. В Шебекинском горокруге зафиксировано 25 прилетов, с БПЛА сброшено пять взрывных устройств и сбит один беспилотник. В Краснояружском районе зафиксировано 14 прилетов и с квадрокоптера сброшено две гранаты. Кроме того, в результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовка произошло отключение электроэнергии в Репяховке, Надежевке, Графовке, Демидовке, Поповке и Прилесье. На утро 18 июля электроснабажение восстановлено в Репяховке, Графовке, Надежевке и Прилесье. Пострадавших нет.

9:26. Тамбовская облдума внесла в Госдуму законодательную инициативу об освобождении участников специальной военной операции России на Украине от обучения для получения водительских прав на категории «А» и «В». Это касается призванных по мобилизации, контрактников, добровольцев, а также служащих в различных воинских формированиях. Такие претенденты на водительские права могут сдавать экзамен по результатам самоподготовки, «то есть без прохождения в установленном порядке соответствующего профессионального обучения». По мнению депутатов, инициатива позволит участникам спецоперации «оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения СВО.

8:44. Белгородские власти вместе с представителями Росгвардии испытали ударопрочной пленки для школ и детских садов, рассказал губернатор Вячеслав Гладков вечером 17 июля. По его словам, с беспилотника было сброшено несколько зарядов, от осколочных гранат до минометных мин. «Результаты показали, что со своей основной задачей — удержать общую массу стеклопакета и уменьшить количество осколков — пленка справляется. Теперь есть точное понимание, какую пленку нам необходимо приобрести для того, чтобы обезопасить наших детей в случае, если будет происходить сложная ситуация, и чтобы снизить разлет осколков стекла, которые могут нанести травму»,— написал глава региона. Он уточнил, что непосредственно от осколков взрывоопасных снарядов пленка, но, снижает количество осколков от стеклопакетов. Сейчас власти ведут переговоры по закупке и поставке в регион необходимого количества пленки: «После ее поступления будем обклеивать наши образовательные учреждения и школьные автобусы». На закупку холдинг «Металлоинвест» выделил 100 млн рублей.