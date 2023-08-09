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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 57 лет заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы, заслуженный строитель РСФСР Владимир Ресин:

— Уважаемый Марат Шакирзянович, с днем рождения! Вы отмечаете в начале августа еще один праздник — День строителя. И как настоящий государственный деятель и Строитель с большой буквы, делаете все, чтобы Россия процветала и развивалась, а наши граждане строили свои семьи в достойных условиях.

Ваш созидательный труд, ответственность и верность делу отражаются в каждом шаге, который вы предпринимаете для блага нашей страны. Пусть на Вашем пути будет успех и достижение поставленных целей. Счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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