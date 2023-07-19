На ЧМК сменился генеральный директор

Генеральным директором Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») назначен Алексей Толстиков, который ранее занимал на предприятии должность директора производственной службы. На новом посту он сменил Анатолия Щетинина, руководившего комбинатом с 2016 года, сообщает пресс-служба ЧМК.

Гендиректор «Мечела» Олег Коржов поблагодарил господина Щетинина за его вклад в работу предприятия, отметив, что под его началом на ЧМК реализовано «большое количество важных проектов», в частности, прошло техническое перевооружение ключевых промышленных объектов, увеличен сортамент выпускаемой продукции, проведены природоохранные мероприятия.

Говоря о новом гендиректоре ЧМК, Олег Коржов подчеркнул, что тот «досконально знает все производственные процессы» и «зарекомендовал себя как грамотный руководитель, способный принимать взвешенные и правильные решения».