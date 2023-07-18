Президент «Югры» Алексей Нефедов отправлен в СИЗО за воспрепятствование производства по делу о растрате

Замосковрецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения с запрета определенных действий на пребывание в СИЗО президента банка «Югра» Алексея Нефедова за воспрепятствование производства по делу о растрате более 23 млрд руб. топ-менеджментом кредитной организации. Находиться в СИЗО господин Нефедов должен будет до 30 сентября, передает ТАСС.

Сейчас банк находится на стадии банкротства. Центральный банк отозвал лицензию у «Югры» в 2017 году. Его банкротство стало крупнейшим страховым случаем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217,3 тыс. вкладчиков.

Под следствием по делу о растрате 23,6 млрд руб. помимо господина Нефедова находятся бывший владелец «Югры» Алексей Хотин, председатель правления банка Дмитрий Шиляев, а также директор московского филиала кредитной организации Нина Чернова.

Следствие считает, что Алексей Хотин в 2014 году привел знакомых на руководящие должности в «Югре», а затем за три года с их помощью похитил средства банка в размере 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. С 2019 года господин Хотин находится под домашним арестом — ему предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 11 июля 2023 года суд взыскал с него и группы подконтрольных ему юрлиц свыше 180 млрд руб. в пользу «Югры».

Эрдни Кагалтынов