Оплата штрафа не является признанием вины

Оперативная оплата штрафа с пятидесятипроцентным дисконтом в течение 20 дней после вынесения постановления не ограничивает права граждан на обжалование самого факта нарушения и не означает, что автовладелец признал в нем вину. Более того, штраф можно обжаловать даже спустя год при наличии на то оснований, указывает Конституционный суд в своем постановлении. КС искал, но не нашел противоречий в нормах действующего КоАП, а ряд из них дополнительно разъяснил судебным инстанциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Опубликованное вчера постановление КС касается дела компании «Автопрофи», получившей в 2021 году штраф в 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП за перегруженный грузовик (нарушение зафиксировал автоматический пункт весогабаритного контроля). Постановление представители перевозчика оплатили в течение 20 дней со скидкой 50%, но затем, уже в 2022 году, обратились в суд. Сначала юристы компании восстановили срок обжалования (он составляет десять дней, но к тому моменту уже истек), а затем добились отмены постановления.

Решение суда первой инстанции основывалось на том, что в июне 2022 года Госдума отменила состав нарушения (штраф за небольшой перегруз до 10% от разрешенной массы), который лег в основу штрафа, а смягчающий ответственность закон имеет обратную силу. ГИБДД с решением не согласилась и обжаловала его в Костромском облсуде, ссылаясь на то, что закон имеет обратную силу в отношении только неисполненных решение, то есть неоплаченных штрафов. Облсуд запросил позицию КС с просьбой прояснить ситуацию. В запросе говорилось о противоречивой судебной практике: нормы кодекса сформулированы нечетко, что противоречит принципу правовой определенности, закрепленному в Основном законе.

КС, исследовав материалы дела, противоречий с Конституцией не обнаружил. Оперативная оплата штрафа до вступления его в силу не отменяет презумпцию невиновности, не означает, что гражданин признал свою вину, и не лишает его права на обжалование постановления, констатировал суд в постановлении. Подчеркнуто, что жалоба на штраф должна быть рассмотрена судебной инстанцией в любом случае (если срок обжалования восстановлен) — независимо от времени, прошедшего со дня вынесения постановления (в случае с делом «Автопрофи» прошел уже год). Более того, отметил КС, если срок обжалования восстановлен даже спустя продолжительное время, самому постановлению снова придается статус «не вступившего в законную силу». «Возможность добровольной уплаты штрафа в размере половины суммы в срок не позднее 20 дней не отступает от конституционных принципов справедливости и юридического равенства, не ставит под сомнение неотвратимость ответственности, не влечет дополнительных денежных обременений привлекаемых к ней лиц, не лишает их гарантий государственной защиты своих прав и свобод»,— сказано в постановлении КС.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2022 году 90% всех исполненных постановлений о назначении штрафа за нарушения ПДД уплачены с дисконтом. 38% оплачены в течение 4 суток после вынесения постановления, 26% — в течение 5–10 суток, 25% — в течение 10–20 суток, 11% — позднее 20 суток.

Рассмотренный КС вопрос является «достаточно сложным с юридической точки зрения», говорит управляющий партнер адвокатской группы «Ватаманюк&Партнеры» Владислав Ватаманюк. Он считает, что суд истолковал оспариваемые нормы КоАП «расширительно», поскольку, если руководствоваться буквальным толкованием статей кодекса, исполнение наказания все-таки препятствует применению закона, имеющего обратную силу. Хотя КС и не признал оспариваемые нормы противоречащими Конституции и не дал указаний законодателю, Владислав Ватаманюк предположил, что в КоАП целесообразно внести уточняющую поправку: закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность, должен иметь обратную силу и распространяться на штрафы, не вступившие в законную силу (а не на неисполненные, как сейчас). «Это позволило бы исключить подобные ситуации в правоприменительной практике»,— считает эксперт.

Иван Буранов