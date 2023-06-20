Штраф ГИБДД сверят с Конституцией

Костромской облсуд запросил позицию КC о том, можно ли отменять оплаченные нарушителем, но не вступившие в силу штрафы, ссылаясь на закон, смягчающий ответственность. Поводом для обращения стало дело вокруг отмены штрафа в 100 тыс. руб. владельцу грузовика спустя год после его оплаты. ГИБДД сочла незаконным решение об аннулировании санкции. Возникший спор стал поводом для того, чтобы высший судебный орган вынес суждение о корректности применения соответствующих норм КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГИБДД ждет, пока Конституционный суд определится с ПДД

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ ГИБДД ждет, пока Конституционный суд определится с ПДД

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Поступивший в КС запрос Костромского облсуда касается дела грузовой компании «Автопрофи» (Татарстан). 29 ноября 2021 года принадлежащий компании автопоезд проехал пункт весогабаритного контроля, установивший в автоматическом режиме превышение допустимой массы грузовика на 5,96% (44,62 т при допустимых 40 т). 24 декабря того же года ГИБДД оштрафовала компанию на 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП. 30 декабря штраф был оплачен с предусмотренной за оперативность скидкой в 50%.

Спустя полгода, в июне 2022 года, вступили в силу поправки к КоАП, отменившие наказание за превышение массы фуры менее чем на 10% (раньше порог составлял 2%). Госдума приняла этот закон для снижения нагрузки на перевозчиков на фоне санкций. Юристы «Автопрофи» обратились в Димитровский районный суд Костромы, где сначала восстановили срок обжалования (доказав совершенную год назад ошибку в работе почты — «письмо счастья» хранилось в отделении менее положенных семи дней). На том же заседании суда перевозчик попросил аннулировать и штрафное постановление, сославшись на закон, отменивший ответственность (это разрешено ч. 1 п. 5 ст. 24.5 КоАП). И хотя прошел год после оплаты, суд отменил штраф. ГИБДД в ответ обратилась в Костромской облсуд, ссылаясь на другую норму — ч. 2 ст. 1.7 КоАП. В ней сказано, что смягчающий ответственность нарушителя закон имеет обратную силу, только если на момент вступления его в силу постановление еще не было исполнено (то есть не оплачено).

Костромской облсуд в марте рассмотрение дела приостановил и направил запрос в КС. Судебная практика содержит несколько альтернативных вариантов толкований ст. 1.7 КоАП, сказано в запросе (“Ъ” ознакомился с текстом) — это противоречит принципу правовой определенности, закрепленному в Конституции.

Из буквального прочтения ч. 2 ст. 1.7 КоАП, сказано в обращении облсуда, действительно следует, что, если постановление не вступило в силу, но уже исполнено, закон обратной силы не имеет. Еще в 2013 году Верховный суд РФ указывал в постановлении пленума, что это нужно учитывать при рассмотрении жалоб. Однако в Конституции сказано, что вина устанавливается только вступившим в силу постановлением, обратил внимание Костромской облсуд. Кроме того, еще в 2017 году КС, рассматривая дело одного из автомобилистов, пришел к выводу, что факт оплаты штрафа до вступления его в силу (частый случай для использующих скидку — с дисконтом оплачивают сегодня 90% штрафов ГИБДД) не означает, что водитель признал вину и не может обжаловать постановление. Кроме того, срок, в течение которого гражданин считается подвергнутым наказанию (в течение этого времени применяются повышенные штрафы за совершенные повторно правонарушения), стартует именно с даты вступления постановления в силу, а не с даты оплаты, указал КС в 2020 году. Костромской облсуд просит Конституционный суд разобраться и установить, существует ли противоречие между ст. 1.7 КоАП и Основным законом.

Партнер практики уголовно-правовой защиты бизнеса и разрешения споров «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев рассчитывает, что КС разъяснит конституционно-правовой смысл ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько называет тему рассмотрения «довольно интересной»: «КС должен однозначно высказаться о применении закона, смягчающего ответственность, к лицу, исполнившему постановление о наказании».

Ст. 1.7 КоАП в разъяснениях глобально не нуждается, есть некоторый пробел, который вполне можно закрыть, считает юрист, эксперт ОНФ Катерина Соловьева. «Ведь, например, факт исполнения наказания оплатой штрафа со скидкой не лишает человека прав на обжалование, и в случае отмены наказания деньги возвращаются,— напоминает она.— Так почему точно такое же исполнение должно ограничивать применение закона, который отменяет наказание?» Катерина Соловьева обращает внимание, что суды общей юрисдикции в последнее время стали чаще перекладывать свои обязанности по толкованию КоАП на суды высшего уровня, ссылаясь на различные «правовые неопределенности»: «Жаль, что суд сегодня забрасывают запросами из-за нежелания или неумения применять административное законодательство». Фактически реальной причиной, послужившей поводом для запроса в КС, считает эксперт, является нежелание возвращать уже оплаченный компанией штраф.

Иван Буранов