Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Режим ЧС введен в городе Малгобеке в Ингушетии из-за отсутствия воды

В городе Малгобеке в Ингушетии из-за отсутствия воды введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам мэра города Мусы Галаева, проблема с водоснабжением возникла из-за поломки насосов.

«На сто процентов изношено оборудование водокачек, новое заказано, но нужно время, пока его привезут и установят»,— пояснили в городской администрации. Там отметили, согласно режиму ЧС, в городские организации, социальные и медицинские учреждения организован подвоз воды.

Жители Малгобека и близлежащих населенных пунктов утверждают, что проблемы с водоснабжением они испытывают давно и систематически. «Мы регулярно остаемся без воды, ее не бывает неделями»,— жаловались собеседники «Ъ».  Власти объясняют сложившуюся ситуацию отсутствием средств для замены старого оборудования на новое: «Люди не платят за воду, откуда же мы возьмем деньги».

Муса Мурадов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...