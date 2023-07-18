Режим ЧС введен в городе Малгобеке в Ингушетии из-за отсутствия воды

В городе Малгобеке в Ингушетии из-за отсутствия воды введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам мэра города Мусы Галаева, проблема с водоснабжением возникла из-за поломки насосов.

«На сто процентов изношено оборудование водокачек, новое заказано, но нужно время, пока его привезут и установят»,— пояснили в городской администрации. Там отметили, согласно режиму ЧС, в городские организации, социальные и медицинские учреждения организован подвоз воды.

Жители Малгобека и близлежащих населенных пунктов утверждают, что проблемы с водоснабжением они испытывают давно и систематически. «Мы регулярно остаемся без воды, ее не бывает неделями»,— жаловались собеседники «Ъ». Власти объясняют сложившуюся ситуацию отсутствием средств для замены старого оборудования на новое: «Люди не платят за воду, откуда же мы возьмем деньги».

Муса Мурадов