Склады придерживают рост

За шесть месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было введено в эксплуатацию 62,6 тыс. кв. м складской недвижимости, это на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты отмечают, что в регионе продолжает накапливаться отложенный спрос, а сформировавшийся дефицит свободных площадей на рынке сохранится до середины 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным консалтинговой компании IPG.Estate, прирост качественного складского предложения в первом полугодии 2023 года в Петербурге и Ленобласти составил всего 62,6 тыс. кв. м за счет ввода двух проектов в Шушарах. Один из них — мультитемпературный склад площадью 53,9 тыс. кв. м в парке «Русич-Шушары», второй — площадью 6 тыс. кв. м в комплексе «ПСК Шушары». Общий объем рынка качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга в компании оценивают в 4,08 млн кв. м.

Как уточнили IPG.Estate, объем ввода складской недвижимости за шесть месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года оказался ниже на 9,5%.

Во втором полугодии ко вводу заявлено 283 тыс. кв. м, из которых 102 тыс. кв. м составят объекты под собственные нужды. Из них: «СберЛогистика» (площадью 102 тыс. кв. м) в Шушарах, «Адмирал» в Горелово (67 тыс. кв. м), «PNK парк Шушары-3» (62 тыс. кв. м), третья и четвертая очередь в ОРЦ «Агропарк НАРТ» (40 тыс. кв. м), склад УК «Грандо» в поселке Федоровское Ленобласти (12 тыс. кв. м)

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. №65 от 14.04.2023), под конец года аналитики ожидают сокращения ввода индустриальной недвижимости в Петербурге как минимум на 20% по сравнению с 2022 годом. Планируется, что в городе будет построено 350 тыс. кв. м складских помещений. Такие же объемы ввода, по прогнозам аналитиков, могут сохраниться и в 2024 году.

Руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев напомнил, что за прошлый год было введено рекордное число объектов качественной складской недвижимости — около 555 тыс. кв. м, что в 3,5 раза больше, чем по итогам 2021 года. Но, несмотря на такие показатели, спрос останется стабильным. «Мы оцениваем неудовлетворенный спрос в размере 500 тыс. кв. м качественной складской недвижимости. Чтобы восполнить дефицит, нужно складов хотя бы на половину этого объема. Ситуация может улучшиться к концу 2024 — первой половине 2025 года»,— комментирует аналитик.

Директор департамента исследований рынка компании Maris Алена Волобуева отметила, что 65% валового объема спроса в первом полугодии 2023 пришлось на предприятия торговли и дистрибуции. «На втором месте — реальный сектор экономики с долей 31% валового объема спроса. Логистические компании менее активны на рынке аренды складских площадей в текущем году и заняли по итогам полугодия лишь 4% валового объема спроса в Санкт-Петербурге»,— замечает госпожа Волобуева.

Общий объем сделок по аренде и продаже складской недвижимости за первое полугодие 2023 года, по данным IPG.Estate, составил 208 тыс. кв. м (рост в более чем 2 раза по сравнению с 6 месяцами 2022 года, когда было зафиксировано 92,4 тыс. кв. м). Ставки на склады класса «А», включая НДС и ОРЕХ, варьируются в диапазоне 750–850 рублей за «квадрат», на склады класса «В» — 650–800 рублей.

«Склады, заявленные к вводу в 2023–2024 годах, не окажут значительного влияния на уровень вакантности, поскольку в настоящее время проекты начинают контрактоваться уже на уровне котлованов и велика вероятность, что к моменту сдачи эти объекты будут заполнены. В регионе продолжает накапливаться отложенный спрос: если сейчас в Санкт-Петербургской агломерации запустить складской комплекс площадью от 50 тыс. до 100 тыс. кв. м с блоками, кратными 5 тыс. кв. м, он будет экспонироваться на рынке не больше нескольких месяцев, а скорее, площади арендуют еще в процессе строительства»,— подчеркивает Кирилл Вечер, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers.

Алла Михеенко