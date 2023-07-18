Разошлись с миром

Минсельхоз Башкирии и ОА «Башкирское» по племенной работе заключили мировое соглашение по иску о взыскании с компании бюджетного кредита в размере 64 млн руб. Стороны согласовали график погашения долга до 2044 года. В минсельхозе считают, что принятое решение позволит сохранить стратегически важное предприятие. В компании полагают, что условия соглашения выполнимы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Минсельхоз Башкирии заключил с АО «Башкирское» по племенной работе мировое соглашение о взыскании с предприятия 64 млн руб. долга. С 2005 по 2008 годы компания получила 90 млн руб. бюджетных кредитов, из которых, как следует из материалов дела, погасила только 15 млн руб. Компания должна была вернуть полученные средства до конца 2011 года, в том же году правительство Башкирии своим постановлением уменьшило сумму на 11 млн руб.

АО «Башкирское» (ранее ОАО «Башкирское») было создано в ноябре 1992 года. Основной вид деятельности — разведение крупного рогатого скота и производство сырого молока. Компания единственная в регионе содержит племенных быков-производителей. В 2022 году доходы организации составили 26,9 млн руб., чистая прибыль — 379 тыс. руб.

В 2015 и 2016 годах минсельхоз направлял предприятию претензии в связи с непогашением кредита и процентов. Компания просила рассмотреть вопрос о списании задолженности в связи с трудным финансовым положением, однако стороны не пришли к соглашению.

В феврале 2017 года министерство направило иск о взыскании долга в арбитражный суд Башкирии. В ноябре 2017 года суд первой инстанции постановил выплатить истцу основную задолженность в размере 64,9 млн руб., 40 млн руб. неустойки и 1,4 млн руб. процентов за пользование кредитом. Обе стороны остались недовольны решением и подали апелляционные жалобы. Минсельхоз не согласился с расчетом суммы пени, а предприятие не признало всю сумму задолженности, указывая на пропуск срока исковой давности. 18 арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу должника, согласившись с пропущенным сроком исковой давности в отношении штрафов и пени, и постановил, что взысканию подлежит только сумма основного долга.

Министерство обжаловало решение в кассации. Рассмотревший жалобы в июне 2018 года арбитражный суд Уральского округа оставил постановление апелляции без изменения.

В январе 2020 года было возбуждено исполнительное производство. В мае 2023 года «Башкирское» направило в суд первой инстанции ходатайство об утверждении мирового соглашения. Представитель ответчика в судебном заседании поддержал заявление истца.

Арбитражный суд Башкирии установил, что задолженность ответчика по состоянию на апрель текущего года с учетом частичного исполнения составляет 64 млн руб. По мировому соглашению стороны договорились, что с этого времени на сумму долга будет начисляться 0,1% годовых за пользование бюджетными средствами, а также утвердили график погашения долга. Согласно графику выплат, до 2026 года предприятие будет погашать только проценты в размере 64 тыс. руб. ежегодно, а в последующие годы начнет рассчитываться по основному долгу. С 2026 по 2043 годы компания будет перечислять министерству по 3,6 млн руб.

Гендиректор «Башкирского» по племенной работе Вадим Горяев сообщил «Ъ-Уфа», что компания входит в госхолдинг АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» и включена в федеральный перечень стратегических АО. По его словам, задолженность возникла, когда организация в качестве оператора по племенной работе закупила на средства кредита скот, передала его в лизинг товаропроизводителям, а контрагенты с ней не рассчитались. Господин Горяев добавил, что компания участвует в деле о банкротстве своей «дочки» — ООО «Откорм Плюс» — и рассчитывает на положительный исход, что позволит сохранить производственную площадку и земельные участки сельхозназначения.

«В настоящее время предприятие развивается и наращивает обороты»,— прокомментировал Вадим Горяев.

Вице-премьер правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов полагает, что предприятие сможет рассчитаться с долгами. Мировое соглашение, по его мнению, стало единственным выходом из сложившейся ситуации. «Компания будет рассчитываться с республикой за счет прибыли, получаемой от хозяйственной деятельности. Мы пошли на этот шаг, чтобы предприятие продолжало работать и при этом смогло погасить долг перед бюджетом»,— прокомментировал господин Фазрахманов.

Исходя из баланса по РСБУ, «Башкирское» в принципе не сможет погасить такую задолженность без рассрочки на существенный срок, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Наталья Балыкова