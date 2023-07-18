Высокий КПД

Дочерняя компания группы КПД выиграла конкурс на право комплексного развития территории квартала улиц Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжения улицы Дунайской в микрорайоне Гастелло в Уфе. В течение 12 лет застройщик должен вложить в работы, предусмотренные договором о КРТ, не менее 16,6 млрд руб. В квартале разрешено построить до 200 тыс. кв. м жилья высотой до 25 этажей. В КПД сообщили, что это будут дома стандарт-класса. Эксперты считают проект довольно выгодным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КПД разрешено построить в квартале до 200 тыс. кв. м жилья

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ КПД разрешено построить в квартале до 200 тыс. кв. м жилья

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрация Уфы заключит договор о комплексном развитии территории (КРТ), ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской, с ООО «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки №13 КПД», следует из информации на сайте торгов. Заявки от участников принимались с 20 июня по 12 июля. Итоги были подведены 17 июля. Компания стала единственным участником, из-за чего конкурс был признан несостоявшимся. Вместе с тем предложение компании группы КПД было признано соответствующим конкурсным условиям.

ООО «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки №13 КПД» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. Входит в ООО трест «Крупнопанельное домостроение» (КПД). Совладельцами треста КПД являются уфимское ООО «Комплексное освоение» (основным участником является Роза Старова), московская ООО УК «Медвежье озеро» (принадлежит Александру Семакину) и кипрские Grosword Limited, XV Construction Limited, Padworth Investments Limited. КПД является одним из крупных застройщиков в республике. В 2022 году чистая прибыль треста составила 211,4 млн руб. при выручке 277,4 млн руб.

Площадь застраиваемого квартала составляет 25,5 га. Согласно конкурсной документации, победитель должен вложить в работы, предусмотренные договором о КРТ, не менее 16,6 млрд руб., у него или связанных с ним компаний в собственности должно находиться не менее 3,6 тыс. кв. м жилья для расселения жителей из аварийных домов, а также от 320 млн руб. собственных средств для гарантии обеспечения жилищных прав граждан. Цена права за заключение договора составила 6,5 млн руб.

Предельный срок реализации проекта составляет 12 лет. В течение полутора лет с момента вступления договора в силу застройщик обязан подготовить и представить в мэрию проекты планировки и межевания территории. Разрешено запланировать не более 200 тыс. кв. м жилья высотой до 25 этажей, разместить школы и детсады согласно градостроительным нормативам. Затем в течение месяца компания должна предоставить график переселения и сноса. В документации сообщается, что запланирован снос 21 аварийного дома, 37 частных и малоэтажных домов, а также более 70 нежилых строений и гаражей.

До 2025 года девелопер обязан возместить городу 17,2 млн руб., затраченных на расселение аварийного многоквартирного дома по улице Петрозаводской, а также до 2030 года выплатить 12,7 млн руб. «Региональному оператору капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», за капремонт общего имущества в домах по улицам Сельской Богородской, Петрозаводской.

Это уже второй договор КРТ, который заключают с городом компании группы КПД. В январе текущего года «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки № 12 КПД» выиграл конкурс на право развития территории, ограниченной улицами Вологодской, Суворова, Уссурийской и Орджоникидзе в Калининском районе площадью 6,78 га. Там девелопер должен возвести не менее 42 тыс. кв. м жилья.

Гендиректор треста КПД Андрей Пестрецов сообщил «Ъ-Уфа», что в квартале улиц Сельской Богородской, Петрозаводской, Дунайской планируется жилье стандарт-класса, количество домов станет известно после разработки проектов планировки. Предполагаемую доходность в результате реализации проекта собеседник назвать затруднился. «В законодательстве появилось такое понятие, как комплексное развитие территории, которое позволяет застройщикам заходить в сложные проекты, в локации, освоение которых до принятия этого закона сопровождалось бы определенными рисками в части сноса и расселения. В рамках нового законодательства мы видим, что эти риски в определенной степени устраняются. Например, при расселении дома могут остаться несколько квартир, собственники которых отказываются их продавать или устанавливают завышенную цену. В результате крупный проект останавливался. При КРТ есть механизмы, позволяющие справедливо этот вопрос решить. В результате проекты в таких непростых локациях могут быть коммерчески выгодными. Я думаю, 90% проектов в ближайшем будущем застройщики будут реализовывать именно в рамках КРТ»,— отметил господин Пестрецов.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева считает, что проект довольно интересный и доходность КПД в результате его реализации будет выше, чем у другого застройщика. По ее словам, квартал в основном застроен старыми советскими двухэтажными домами, расселением которых несколько лет занимается администрация. «Возможно, что на застройщика расселение ляжет лишь частично. Там обширная территория, есть где развернуться. Я думаю, что это оптимальный застройщик для данной территории. КПД отличается довольно доступными ценами и строит быстро благодаря наличию собственных заводов по изготовлению панелей. Поэтому себестоимость у них будет ниже, чем у другого девелопера»,— прокомментировала Елена Андреева.

Влада Шипилова