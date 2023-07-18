«РИА Новости»: «Троицу» перевезут из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря 19 июля

Возвращенную Русской православной церкви икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставят в Центр имени Грабаря завтра, 19 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сейчас реликвия находится в храме Христа Спасителя; в центре, который отвечает за создание для иконы нужных условий хранения, уже подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования.

«Икону будут перевозить завтра»,— сказала собеседница агентства. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщила, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты решат вопрос о дальнейших работах с иконой.

Икона находилась на хранении в Третьяковской галерее с 1929 года. 12 июля был заключен договор о передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. Таким образом, отвечать за состояние реликвии теперь будет лавра.

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Мария Федотова