Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«РИА Новости»: «Троицу» перевезут из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря 19 июля

Возвращенную Русской православной церкви икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставят в Центр имени Грабаря завтра, 19 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сейчас реликвия находится в храме Христа Спасителя; в центре, который отвечает за создание для иконы нужных условий хранения, уже подготовлено специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования.

«Икону будут перевозить завтра»,— сказала собеседница агентства. Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщила, что в конце июля состоится расширенный реставрационный совет, на котором эксперты решат вопрос о дальнейших работах с иконой.

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Читать далее

Икона находилась на хранении в Третьяковской галерее с 1929 года. 12 июля был заключен договор о передаче «Троицы» Троице-Сергиевой лавре на 49 лет с возможностью продления. Таким образом, отвечать за состояние реликвии теперь будет лавра.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нынешняя история с "Троицей" — это прежде всего идеология».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...