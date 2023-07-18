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Коммерсантъ FM
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Паспорт Японии впервые за пять лет потерял лидерство в рейтинге Henley & Partners

Согласно обновленному Индексу паспортов от Henley & Partners (H&P) на третий квартал 2023 года, Япония, занимавшая первую строчку рейтинга в течение последних пяти лет, откатилась сразу на третье место.

Индекс паспортов H&P ранжирует паспорта стран по количеству безвизовых направлений, доступных для их обладателей. У владельцев японского паспорта таких направлений осталось 189. Столько же у обладателей паспортов Австрии, Финляндии, Франции, Люксембурга, Южной Кореи и Швеции.

Новым лидером стал Сингапур, чей паспорт дает право посещать 192 страны без необходимости оформлять визу. На вторую строчку поднялись Германия, Италия и Испания с безвизовым доступом в 190 стран.

Российский паспорт занимает 49-е место. За последний квартал Россия заключила договор о безвизовом перемещении с Джибути, но потеряла безвизовый доступ в Албанию, Белиз, Эфиопию и Уганду. Обладатели паспорта РФ теперь могут перемещаться без визы по 115 странам мира против 118 в начале этого года.

Одновременно H&P составила список самых открытых стран мира, которые готовы принимать у себя иностранных граждан, не требуя оформления визы. Индекс открытости возглавили сразу 12 стран, которые рады видеть у себя любых иностранных граждан. Это Бурунди, Коморские Острова, Джибути, Гвинея-Бисау, Мальдивы, Микронезия, Мозамбик, Руанда, Самоа, Сейшельские Острова, Восточный Тимор и Тувалу.

Самыми закрытыми оказались Афганистан, Северная Корея, Папуа—Новая Гвинея и Туркменистан — они не предоставляют безвизовый въезд никому. Россия в этом индексе занимает 66-е место, деля его с Брунеем и предоставляя право безвизового въезда гражданам 63 стран.

Кирилл Сарханянц

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