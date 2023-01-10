Henley & Partners: россияне серьезно потеряли в возможностях для путешествий

Консалтинговая компания Henley & Partners обновила рейтинг паспортов мира по предоставляемой ими возможности безвизовых путешествий. Как отмечают эксперты, положение россиян по итогам 2022 года серьезно ухудшилось.

Россия за прошлый год не заключила ни одного соглашения о безвизовом въезде своих граждан, сказано в докладе. При этом россияне больше не могут посетить Тайвань, не оформляя визу. В результате в активе российского паспорта осталось 118 безвизовых направлений. С этим показателем Россия занимает теперь 49-е место в индексе.

При этом, как уже отмечали ранее эксперты Henley & Partners, реальное положение дел для россиян значительно отличается от формального и у российских граждан серьезно ограничены возможности для путешествий.

Лидером рейтинга стала Япония. Страна пятый год подряд продолжает возглавлять «Индекс паспортов» Henley & Partners, который ранжирует страны по количеству направлений, доступных гражданам для безвизового посещения.

Положение лидеров рейтинга вообще никак не изменилось по сравнению с прошлым годом. У лидирующей Японии в активе все те же 193 направления. На второй строке со 192 баллами по-прежнему располагаются Сингапур и Южная Корея. А третье место делят Германия и Испания, чьи паспорта позволяет свободно посещать по 190 стран.

Кирилл Сарханянц