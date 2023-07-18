Роль украинских зерновых на мировом рынке

Украина играет важную роль в обеспечении мирового спроса на зерновые. По данным Международного торгового центра (ITC), 90 стран закупали у нее зерно в 2022 году. Значительная доля украинского экспорта пришлась на соседнюю Румынию (13%), а также на Испанию (10,3%), Египет (7,8%), Польшу (5,2%) и Алжир (4,3%). Также среди крупных покупателей — Турция и Китай.

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После начала военных действий зерно на мировые рынки поступало в рамках зерновой сделки по гуманитарному коридору в Черном море, а также по специальным «коридорам солидарности», организованным странами ЕС. По данным на конец марта 2023 года, сухопутным маршрутом через соседние страны было вывезено 29 млн тонн продовольствия. По морю в рамках зерновой сделки, действовавшей с августа 2022-го по июль 2023 года, экспортировано 32,9 млн тонн зерновых.

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Намомним, Москва не продлила зерновую сделку, гарантировавшую безопасный вывоз украинского продовольствия. Власти РФ готовы вернуться к стамбульским соглашениям в случае реализации той части прежних договоренностей, которая касалась разблокировки экспорта удобрений и сельхозпродукции из РФ на мировые рынки. Подробнее читайте в материале «Ъ» «Зерновая разделка».