ЦБ выпустил памятную серебряную монету с Виктором Цоем

С 18 июля Центробанк выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб. «Творчество Виктора Цоя», сообщается в пресс-релизе регулятора. Монета изготовлена тиражом 5 тыс. штук из сплава 925-й пробы.

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На оборотной стороне монеты — портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне изображения гитары с языками племенами. Оно выполнено в технике лазерного матирования. Слева по окружности указано имя музыканта и даты жизни: 1962–1990.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино». Также он снимался в восьми кинокартинах, включая фильм «Игла». В 1990-м он погиб в автомобильной аварии в Латвии.

Лусине Баласян