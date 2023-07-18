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Коммерсантъ FM
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У Мавзолея Ленина задержали мужчину с «коктейлем Молотова»

Вечером 17 июля полиция задержала у Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве мужчину с «коктейлем Молотова». Его доставили в отделение полиции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Другие детали не приводятся.

По данным Telegram-канала Baza, задержанный — 37-летний выходец из Читы Константин Стачуков. По данным проекта, на мужчину составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции.

Telegram-канал Shot пишет, что его задержали после того, как он бросил в здание мавзолея «коктейль Молотова», бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку.

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