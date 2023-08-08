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Дни рождения

Сегодня исполняется 50 лет председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде

Владимир Легойда

Владимир Легойда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Легойда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева:

— Уважаемый Владимир Романович, поздравляю Вас с юбилеем! Вы — выдающийся просветитель, посвятивший себя служению обществу, развитию его духовного, нравственного и интеллектуального потенциала. Уделяя особое внимание работе с молодежью и педагогами, Вы вносите значимый вклад в настоящее и будущее России. Желаю Вам новых возможностей и свершений на этом благородном пути!

Поздравления передает и. о. декана философского факультета ?МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Козырев:

— Дорогой Владимир Романович! От себя лично и от имени всего коллектива философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова сердечно поздравляю Вас с 50-летним юбилеем. Ваше имя стало символом высокого профессионализма, вдохновения и преданности делу, которому Вы посвятили свою жизнь. Ваша педагогическая деятельность, работа журналиста и, конечно же, Ваша деятельность на благо Русской православной церкви вносят неоценимый вклад в развитие русской культуры и духовности. Ваше умение задавать трудные вопросы, мыслить глубоко независимо, словом и делом пробуждать в людях лучшее — неоценимо в наше время. Пусть Ваша работа продолжает радовать нас всех новыми яркими достижениями и успешными проектами, а наши теплые отношения дружбы и сотрудничества продолжат крепнуть. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, продолжения Ваших начинаний и вдохновения для новых свершений. Многая и благая лета!

Рубрику ведет группу «Прямая речь»

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