В Севастополе отбили массированную атаку беспилотников

В ночь на 16 июля в Севастополе силы Черноморского флота и ПВО отбили массированную атаку БПЛА и надводных дронов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

В общей сложности были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, два надводных дрона и подавлены пять устройств силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам»,— отметил господин Развожаев.

Сообщается, что объекты городской инфраструктуры не пострадали.

По данным ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя», 16 июля с 05:30 в Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта. К 08:00 сообщение возобновили в штатном режиме.

Анастасия Донскова

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