Турпоток рухнул с моста

Очередное повреждение Крымского моста вынудило часть путешественников отказаться от поездок. Число аннуляций туров в основном со стороны автотуристов утроилось по сравнению с обычным уровнем. Предложенный властями сухопутный путь многие считают рискованным и некомфортным. В результате число запросов на отдых в Геленджике и Анапе выросло в полтора раза. Инцидент неизбежно приведет к общему снижению турпотока в Крым, но участники рынка уже смирились с перспективой в этом году недосчитаться 1,5–2 млн гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой десантный корабль Военно-морского флота России у Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Большой десантный корабль Военно-морского флота России у Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

После инцидента на Крымском мосту 17 июля число аннуляций туров на полуостров втрое превысило среднесуточное, рассказал “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В «Алеане» подтверждают рост аннуляций, но не называют их массовыми. В «Интуристе» отмечают, что отказываются от поездок автотуристы, чьи заезды выпадали на ближайшие даты. «Аннуляций от клиентов, планировавших ехать на поезде, нет»,— говорит представитель компании Дарья Домостроева.

В одной из систем бронирования отелей говорят, что получили несколько сотен дополнительных обращений по Крыму и 20–30 запросов на отмены, называя их число незначительным.

В Ostrovok.ru отмечают двукратный рост отмен бронирований в Крыму относительно средних значений сезона.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в ходе доклада Владимиру Путину, что оба пролета моста повреждены, один соскочил с опор (сами они не пострадали). Рассматривается возможность частично возобновить автомобильное движение по одному из пролетов, для чего потребуются сутки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что планируется устранить пробку на переправе через пролив к концу суток, сейчас на направлении работают семь паромов.

По оценкам вице-премьера, полноценное автомобильное движение даже по одной из сторон моста можно будет запустить только к 15 сентября, по второй — в ноябре. Из железнодорожных пролетов, по его словам, один получил незначительные повреждения и, скорее всего, не потребует замены. В результате сообщение поездов было восстановлено уже через несколько часов после инцидента, хотя и сохраняется отставание движения от графика на один-пять часов.

Автомобили прямо сейчас могут попасть в Крым либо с помощью парома (на 18:00 мск перевозятся как легковые, так и грузовые машины), либо в объезд по новым территориям. Машины предварительно накапливают на парковке, а затем досматривают, так что время ожидания может быть значительным.

Альтернативный сухопутный путь в Крым проходит из Ростова-на-Дону через ДНР по Запорожской и Херсонской областям до пункта пропуска «Чонгар» (маршрут Р-280 «Новороссия» Таганрог—Мариуполь—Мелитополь—Симферополь). Его протяженность составляет от КПП в Ростовской области до КПП «Джанкой» около 400 км. Проехать, по оценке МВД, можно за пять-шесть часов.

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Как сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, через пункты пропуска в Ростовской области транспорт сможет проезжать «почти без проверки документов», чтобы не создавать пробок. На транзитный транспорт, следующий по основной трассе, не будет распространяться режим комендантского часа, действующий в регионах. Очевидцы и Telegram-канал «Крыша ТурДома» тем не менее сообщают о многокилометровых заторах в Херсонской области на трассе Е-105 в Крым в обе стороны движения. Пробки достигают 6 км на отдельных участках на фоне ремонта дороги и частичного перекрытия полос.

В условиях ограниченного авиасообщения большая часть туристов в этом году прибывает в Крым именно на автомобиле. Господин Ромашкин считает, что в день на полуостров приезжали в среднем 30 тыс. человек, из которых 5–6 тыс.— по железной дороге, а 20–25 тыс.— через Крымский мост. Часть клиентов компании переориентировалась на альтернативный маршрут. «Судя по отзывам, дорожное полотно в хорошем состоянии, пробок и камер фиксации нарушений нет, а пропускные пункты удается проходить за несколько минут»,— утверждает он. Госпожа Домостроева говорит, что в компанию обращались туристы с вопросами о маршрутах по новым территориям, «но ехать многие пока опасаются».

Сервис «Google.Карты» оценивает протяженность маршрута из центра Ростова-на-Дону до Ялты через Крымский мост в 759 км. Путь через Мариуполь, по оценке Maps.me, занимает 706 км. Сергей Ромашкин говорит, что на последний вариант у его туристов сейчас уходит в среднем 7,5 часа, а путь через мост с учетом пробки занимал 9–10 часов. Господин Ромашкин сомневается, что этот маршрут будет популярным: «Люди не знают, в каком состоянии дорога, есть ли заправки, опасаются ехать в зону, где не работает мобильная связь».

В «Алеане» говорят, что решившим отказаться от поездки в Крым туристам аннулируют путевки без штрафов. Это может быть возврат средств, перенос сроков поездки, бронирование на Анапу, Геленджик или иные курорты, пояснили в компании.

Количество поисковых запросов размещения в Анапе и Геленджике 17 июля выросло на 60% и 70% к обычным показателям, говорят в Ostrovok.ru. Сергей Ромашкин отмечает, что многие находящиеся со стороны моста в Краснодарском крае туристы пока ожидают развития ситуации и не готовы отъезжать далеко. «На полуостров сейчас едут путешественники, которым были известны все риски»,— подчеркивает он.

По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), в Крыму находятся 20 тыс. туристов, которые должны выехать в ближайшие два-три дня. Крупные отели, по данным «Алеана», подтвердили возможность бесплатного продления проживания на один-два дня. В «Дельфине» говорят, что ситуация решается индивидуально: где-то за дополнительные дни размещения платят отельеры, где-то туроператоры, где-то дают большую скидку, где-то туристы компенсируют расходы на питание. Гостям, которые не могут попасть на полуостров, сдвигают сроки проживания. Туристы, которые уже покинули гостиницы или не могут продлить проживание, имеют возможность воспользоваться пунктами временного размещения, пояснили в «Алеане».

По данным «Дельфина», число новых бронирований туров в Крым 17 июля сократилось на 50% относительно предыдущей недели. Приходившие заявки предполагали заезд в середине августа и позднее. В «Алеане» говорят о восстановлении в течение дня ранее аннулированных броней и о новых продажах с заездами со следующей недели по сентябрь. Будущие продажи будут зависеть от сроков и хода восстановительных работ, отметили в «Алеане». В «Интуристе» сообщили, что пока «продажи замерли», а завтрашняя конъюнктура «будет зависеть от наличия или отсутствия позитивных новостей».

Сергей Ромашкин считает, что в краткосрочной перспективе проблему может решить организация реверсивного движения — одной переправы вряд ли будет достаточно. По мнению топ-менеджера, каждый день закрытия моста стоит Крыму несколько десятков тысяч туристов. Но, по его прогнозам, поток в этом году и так был бы ниже прошлогоднего на 1,5–2 млн человек и эта цифра существенно не изменится.

Александра Мерцалова