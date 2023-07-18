Губернатор подменил мэра

«Единая Россия» (ЕР) выдвинула список кандидатов в депутаты красноярского горсовета, первую строчку в котором занял врио губернатора региона Михаил Котюков. Это нетипичная ситуация: на муниципальных выборах, в отличие от региональных, в роли «паровозов» обычно выступают градоначальники, а не губернаторы. Но господину Котюкову важно сделать власть в Красноярске лояльной и «засветиться» перед собственными выборами, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Котюков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В воскресенье, 16 июля, конференция краевого отделения ЕР утвердила список кандидатов в депутаты городского совета Красноярска. В его головную часть вошли врио губернатора Михаил Котюков, депутат Госдумы Юрий Швыткин, мэр Красноярска Владислав Логинов, спикер горсовета Наталия Фирюлина и депутат краевого заксобрания Елена Пензина.

«В условиях текущего сложного исторического этапа в нашей стране необходима сплоченная, единая команда власти»,— объяснил решение возглавить список сам господин Котюков. Подобное в регионе происходит впервые, и это подчеркивает «особую важность столицы края и муниципальной власти», добавила госпожа Фирюлина.

Напомним, параллельно Михаил Котюков баллотируется на пост главы Красноярского края: в апреле в статусе временно исполняющего эти обязанности он сменил Александра Усса, перешедшего в Совет федерации. Своих кандидатов в губернаторы выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), «Новые люди», «Родина» и «Зеленые», причем пятеро из них — это действующие депутаты заксобрания, а еще один — бывший.

Обычно губернаторы выступают в роли «паровозов» на выборах депутатов регионального уровня. Например, в этом году они возглавляют списки ЕР в большинстве регионов, где избирают новые созывы заксобраний, за исключением Хакасии и Ульяновской области (ими руководят коммунисты), Ярославской и Ивановской областей (там нет головной части), а также Забайкальского края (там список ведут на выборы сенатор Баир Жамсуев и депутат Госдумы Андрей Гурулев).

На выборах же в горсоветы региональных столиц в этом качестве традиционно выступают градоначальники. В частности, в Майкопе список ЕР возглавляет мэр Геннадий Митрофанов, в Абакане — Алексей Лемин, в Волгограде — Владимир Марченко, в Екатеринбурге — Алексей Орлов. В Белгороде и Рязани первыми номерами идут вице-спикер облдумы Любовь Киреева и ректор медицинского университета Роман Калинин, а в Тюмени — бывший мэр и экс-сенатор, а ныне депутат гордумы Степан Киричук. И только в Архангельске, как и в Красноярске, во главе городского списка баллотируется губернатор Александр Цыбульский. В Якутске и Магасе ЕР пока не выдвинула своих кандидатов.

На прошлых красноярских выборах в 2018 году единороссы уступили либерал-демократам, набрав по спискам только 25,7% голосов (против 28,1% у ЛДПР). Впрочем, благодаря одномандатникам ЕР все равно получила крупнейшую фракцию, которая сейчас насчитывает 18 депутатов. У ЛДПР девять мандатов, у КПРФ — четыре, у СРЗП и «Зеленых» — по одному. Еще три мандата на данный момент вакантны. 36 депутатов горсовета Красноярска избираются по смешанной системе: 18 по спискам и 18 по одномандатным округам.

Помимо ЕР кандидатов уже выдвинули ЛДПР и КПРФ. Список либерал-демократов тоже возглавляют «паровозы»: лидер партии Леонид Слуцкий, бывший американский узник Виктор Бут, глава фракции ЛДПР в краевом заксобрании Александр Глисков и депутат Госдумы Сергей Каргинов. Коммунисты же обходятся без столь заметных фигур: в их списке нет ни одного действующего депутата.

«Участие Михаила Котюкова в муниципальных выборах — случай неординарный,— говорит красноярский политолог Александр Чернявский.— Полагаю, что ЕР надо стремиться к 40% голосов, чтобы оправдать риски, которые он на себя взял». Если же результат окажется неубедительным, то реноме господина Котюкова может пострадать, предупреждает эксперт.

По мнению политолога Ростислава Туровского, выдвижение Михаила Котюкова на муниципальных выборах — это политический ход: «В городской власти сильны позиции команды экс-губернатора Усса, Котюков намерен активнее включиться в городскую политику, чтобы сделать власть в Красноярске лояльной». К тому же с электоральной точки зрения это дополнительная «засветка» в городе, где господину Котюкову еще надо поработать над своей популярностью, добавляет эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах