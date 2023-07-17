Оппозиция с признаками насильственной смерти

В Приднестровье совершено беспрецедентное для непризнанной республики преступление. Оппозиционный политик Олег Хоржан был жестоко убит в собственном доме в ночь на 17 июля. В качестве основной версии силовики рассматривают разбой. Те, кто знал господина Хоржана и работал с ним, утверждают: есть много причин сомневаться в официальной версии. Как бы то ни было, после убийства политика в Приднестровье больше не осталось открытых оппонентов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оппозиционер Олег Хоржан называл главной своей целью «освобождение Приднестровья от олигархического антинародного режима»

Фото: Sergej Novikov / Wikipedia Оппозиционер Олег Хоржан называл главной своей целью «освобождение Приднестровья от олигархического антинародного режима»

Фото: Sergej Novikov / Wikipedia

Первые сообщения об убийстве Олега Хоржана пришли не из Тирасполя, а из Кишинева и Москвы. «Трагедия! Сегодня ночью зверски убит Олег Хоржан»,— написал в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой объявлена в России экстремистской и запрещена) один из лидеров молдавской оппозиционной партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук.

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов, который давно и достаточно близко был знаком с Олегом Хоржаном, об убийстве сказал на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам весенней сессии Госдумы. «Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться»,— заявил господин Зюганов (цитата по «РИА Новости»).

Уже после того, как новость об убийстве разлетелась, с официальным подтверждением этой информации выступило МВД Приднестровья.

Короткий пресс-релиз ведомства сообщал: «В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства — в частном доме в с. Суклея — обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Труп Олега Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат рядом с открытым сейфом. Сейф пуст».

Два последних предложения в сообщении — про сейф — были выделены цветом. Больше подробностей, в том числе жутких, содержалось в пресс-релизе приднестровского Следственного комитета. Согласно ему, на теле политика обнаружены «множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы». «Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст»,— отметили в ведомстве. Там также сообщили, что одна из версий случившегося — «убийство с целью разбойного нападения».

Олег Хоржан был в Приднестровье видным оппозиционером и открыто критиковал власть. Он был единственным, кто вел подобную активную общественно-политическую деятельность и при этом жил в непризнанной республике. В 2018 году политик оказался за решеткой. Господина Хоржана задержали после несогласованного митинга, который он организовал в Тирасполе, и обвинили в насильственных действиях в отношении представителей власти. Суд назначил политику наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, которые он полностью отсидел. Олег Хоржан и его сторонники считали уголовное преследование политическим.

В своих интервью и публичных заявлениях господин Хоржан жестко критиковал приднестровскую власть и особенно холдинг «Шериф» и его руководство, которое из тени управляет непризнанной республикой.

«Главная наша цель — освобождение Приднестровья от действующего олигархического антинародного режима, демократизация республики, защита прав и свобод граждан»,— говорил Олег Хоржан в интервью изданию NewsMaker.md. В нем же политик не исключал, что от него могут избавиться. «Знаете принцип нашего олигархата: нет человека — нет проблемы»,— отмечал он.

Олег Хоржан вышел из заключения в декабре прошлого года. И сразу занялся политикой. Он возглавил приднестровский Союз оппозиционных сил (СОС), а за неделю до смерти совершил беспрецедентный политический акт. Его СОС и молдавская партия «Гражданский конгресс» подписали в Кишиневе общую декларацию о совместных действиях для «консолидации гражданских инициатив и солидарной борьбы за социальные, экономические, гуманитарные права и свободы жителей обоих берегов Днестра».

«Мы первые, кто посмел открыто протянуть друг другу руку солидарной поддержки. Мы убеждены, что у разнообразных политических сил и в Тирасполе, и в Кишиневе хватит хладнокровия и мудрости для того, чтобы конструктивно воспользоваться этим прецедентом. Время оскорбительных клише, штампов и манипуляций отступает в прошлое. Наступает время солидарности»,— отмечалось в документе, подписанном 9 июля Олегом Хоржаном и одним из лидеров «Гражданского конгресса» Марком Ткачуком.

Сейчас неясно, что дальше будет с этим планом совместной работы. «Наше дело продолжится, но как оно продолжится — большой вопрос. Такие люди, как Олег Хоржан,— штучный товар для исторических проектов,— сказал в беседе с “Ъ” господин Ткачук.— За последние 30 лет ни одна политическая партия Молдовы и ни одна политическая сила Приднестровья не нашли в себе силы вместе что-то заявить с одной трибуны. Это случилось в том числе потому, что был такой человек, как Олег Хоржан».

Марк Ткачук критически относится к уже выдвинутой версии убийства: «Мы видим, что выдвигается бытовая версия, перечисляются подробности, в которых не хватает только губной помады и бутылки портвейна. Все, кто будут пытаться продвигать бытовую версию, и должны попасть под подозрение».

Убийство приднестровского коллеги молдавский политик назвал «бедой грандиозного масштаба». «В последние годы он уверенно шел против течения. Прошел все круги, вышел седым, но несломленным. Казалось бы, все испытания были нацелены на то, чтобы человек мог продолжить борьбу, и он ее продолжил. Он начал объединять оппозицию в Приднестровье. У него была масса планов, и многие из них мы должны были реализовать совместно. Приднестровье лишилось единственного оппозиционера. Был оппозиционер, не стало оппозиционера»,— сказал господин Ткачук.

Экс-депутат местного парламента Анатолий Дирун считает, что Олег Хоржан, которого он давно знал, играл заметную роль в приднестровской политике. «С каждым годом эта фигура становилась более масштабной. Не в смысле узнаваемости. О нем и так знали все, кто политикой занимался. Его масштаб произрастал из отношения к работе, к делу: не каждый мог бы жизнь положить на то, чем он занимался»,— сказал господин Дирун “Ъ”.

Сам Анатолий Дирун, раньше баллотировавшийся в президенты Приднестровья, политикой в непризнанной республике больше не занимается и даже там не живет — уехал в Кишинев, опасаясь уголовного преследования.

Владимир Соловьев