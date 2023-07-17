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Коммерсантъ FM
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iPhone первого поколения продан на аукционе в США за рекордные $190 тысяч

Нераспечатанная модель iPhone 2007 года была продана на аукционе за рекордные $190 тыс. Об этом сообщил американский аукционный дом LCG Auctions на своем сайте.

Фото: LCG Auctions

Фото: LCG Auctions

Последнее рекордное значение торгов состоялось в феврале 2023 года, тогда модель была продана за $63 тыс. В октябре 2022 года модель торговалась в районе $40 тыс.

Аукционный дом объясняет рост стоимости лота тем, что модель iPhone первого поколения была выпущена в ограниченной линейке и обладает памятью в 4 Гб, остальные модели обладали памятью в 8 Гб.

На покупку модели было подано 28 заявок, в результате модель ушла по цене почти в 400 раз превышающей первоначальную стоимость в $10 тыс. Ожидалось, что она будет куплена в районе $50-100 тыс.

Впервые эта модель была выпущена, когда Apple возглавлял Стив Джобс. Компания прекратила выпуск смартфонов с памятью 4 Гб спустя два месяца после начала продаж из-за непопулярности среди покупателей. Большинство хотело приобрести модель с памятью 8 Гб, которая стоила лишь на $100 больше.

Экземпляры продукции Apple, выпущенные при руководстве Стива Джобса попадают на аукционы каждые несколько месяцев.

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