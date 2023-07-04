СВО помогла американскому СПГ

Проведение специальной военной операции (СВО) России на Украине привело к резкому росту спроса на американский газ со стороны европейских и китайских компаний. При этом увеличились не только объемы импорта сжиженного природного газа из США, но и инвестиции Европы и Китая в американскую газовую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Европейские и китайские энергетические компании активно борются за поставки американского природного газа. Как пишет Financial Times (FT), за последние годы, и особенно после начала военной спецоперации России на Украине, количество и объем сделок между компаниями из Европы и Китая и американскими операторами газовых месторождений значительно выросли.

По данным FT, в 2021 году общий объем контрактов на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) составил порядка 13 млн т в год. В 2022 году этот показатель вырос почти в четыре раза — до 51,2 млн т.

А за первую половину текущего года были заключены контракты на поставку 15,8 млн т американского газа, что уже больше, чем за весь 2021 год.

При этом, согласно данным S&P Global Commodity Insights, на долю Европы и Китая в совокупности пришлось почти 40% объема контрактов на поставку СПГ из США, заключенных в период с 2021 года по конец июня 2023 года. Из них 24,4% пришлись на Китай, который активно подписывал контракты с американскими экспортерами в 2021 и 2022 годах. В текущем году по объемам сделок с США лидирует уже Европа.

Как отмечает FT, только за последние несколько недель американский экспортер СПГ Cheniere подписал 15-летнее соглашение с норвежской Equinor и 20-летний контракт с китайской ENN, а Venture Global LNG — 20-летнее соглашение с немецкой компанией Securing Energy for Europe. Кроме того, французская TotalEnergies купила за $219 млн долю в техасском терминале для транспортировки СПГ, который разрабатывает базирующаяся в Хьюстоне энергетическая группа NextDecade.

Как отмечают аналитики S&P, действия Европы и Китая негативно скажутся на способности развивающихся стран закупать американский газ, так как они не всегда в состоянии выдержать ценовую конкуренцию с европейскими и китайскими компаниями. Однако этот эффект сохранится только в краткосрочной перспективе, так как через несколько лет вложения в инфраструктуру США позволят нарастить поставки СПГ на мировой рынок. Кроме того, действующие контракты американских экспортеров газа с европейскими компаниями предусматривают возможность перепродавать в будущем газ третьим лицам, отмечает FT. А те, помня о взятых на себя обязанностях снизить уровень вредных выбросов в атмосферу и перейти на возобновляемые источники энергии, смогут в любой момент воспользоваться данной опцией.

Кирилл Сарханянц