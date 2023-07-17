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Коммерсантъ FM
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ФАС: регулируемые цены на газ повысятся на 8% с июля 2024 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение тарифов на газ «Газпрома» (регулируемые цены) на 8% с июля 2024 года, для всех категорий потребителей — с июля 2025 года. Приказ ФАС опубликован на официальном портале правовой информации.

Это первое изменение цен за последние полтора года: в декабре 2022 года тариф повысили на 8,5%. При этом в прогнозе Минэкономразвития на 2023 год и 2024–2025 годы сообщалось, что тарифы на газ в заявленный ФАС период должны вырасти на 7%.

Пресс-служба ФАС сообщила «Интерфаксу», что повышение тарифов позволит получить средства, которые планируется направить на газификацию регионов и строительство новых газопроводов.

О ситуации на внутреннем рынке газа читайте в интервью главы «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова.

Полина Мотызлевская

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