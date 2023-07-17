РБК назвал кандидатов на замену Мизулиной в Совете федерации

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко выбрал на место действующего сенатора от региона 68-летней Елены Мизулиной трех кандидатов, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Мизулина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елена Мизулина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В тройку кандидатов вошли: главврач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадим Бережной, учитель английского языка средней школы № 28 Юлия Чехлова и замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев. В качестве основного кандидата рассматривает господин Евстифеев, сообщили источники.

Ранее сегодня пресс-секретарь врио губернатора Мина Ахвердиева сообщила ТАСС: «При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет».

В июне РБК сообщило, что Елена Мизулина покинет Совфед после единого дня голосования — 10 сентября. Госпожа Мизулина представляет Омскую область с 2015 года. Известна поддержкой запрета ЛГБТ-пропаганды и предложениями запретить аборты и суррогатное материнство.

Мария Федотова