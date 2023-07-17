«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сейчас очень много различных факторов, которые не способствуют инвестициям. Однако, есть несколько историй, которые выделяются на общем фоне, даже несмотря на то, что российский рынок. Некоторые компании далеко зашли за те параметры, которые показывают индексы Мосбиржи. Акции двух из них продемонстрировали 100-процентный рост. Какие активы будут для инвесторов привлекательными? Что сейчас стоит делать на рынке? Об этом рассказал экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: У бумаг Ozon и Positive Technologies примерно одинаковая стоимость — 2,1 тыс. руб. и 2,12 тыс. руб, соответственно. При этом 17 июля акции Positive Technologies закрылись на максимальном уровне за всю их историю, поэтому пользуются популярностью у инвесторов. Ozon в последние месяцы очень серьезно прибавил, а Positive Technologies с начала года динамично набирает обороты, отчетность компании выходит очень неплохая, и 25 июля будет представлена за второй квартал. Компания недавно получила сразу повышение рейтинга на две ступени от «Эксперт РА». Доходности там при таком рейтинге очень привлекательные — 10-11%, так что, помимо того, что акции растут, есть еще доходная тема в облигациях. И вот здесь любопытная история: многие эксперты говорят, что нужно фиксировать прибыль — и в акциях Ozon, и в акциях Positive Technologies будет коррекция. Может быть, эта коррекция уже и была, но очень быстрая — откат в 100-150 руб. Но акции идут вверх, и если прибыль компании будет удваиваться ежегодно, то акции уже в 2023 году добавят еще 50% к текущей цене и выйдут на уровень 3 тыс. руб. за одну штуку. У Ozon аналогичная ситуация, 2,5 тыс. руб. — это ближайший среднесрочный ориентир по ее акциям.

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