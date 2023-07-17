Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим

Минцифры подготовило проект постановления правительства, согласно которому электронная версия водительских прав приравнивается к оригинальному документу. Речь идет о правах, предъявляемых с помощью приложения «Госуслуги.Авто».

Если поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) будут приняты, то предъявлять водительские права можно будет не только на бумажном носителе или в электронном виде, но и путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении «Госуслуги.Авто».

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов»,— говорится в проекте постановления.

С осени 2022 года в приложении «Госуслуги.Авто» пользователям доступны электронные водительские права. Можно загрузить полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору. Внизу кода содержится уточнение о том, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать для проверки обычное удостоверение.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Права осваивают онлайн».

Мария Федотова