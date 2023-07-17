Ксения Муратова покинула должность советника главы ЦБ

Ксения Муратова, советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщила RTVI, что покинула должность. По данным телеканала, госпожа Муратова уволилась 10 июля по личным причинам.
Ксения Муратова на X Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность в 2018 году
Фото: YouTube-канал AFI GPF, скриншот видео
«Есть много разных версий причин ее увольнения. Одни говорят, что это связано с ее отцом и недавними событиями вокруг ''Новой газеты'', другие — о том, что это результат некоего внутреннего конфликта в ЦБ. Но факт в том, что еще месяц назад ничего не предвещало ее ухода»,— рассказал RTVI источник, близкий к ЦБ.
При этом источник РБК, близкий к ЦБ, сообщил, что коллеги Ксении Муратовой узнали о ее намерении уволиться «несколько месяцев назад».
Ксения Муратова — дочь главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Она стала советником Эльвиры Набиуллиной в начале 2010-х. Окончила экономический факультет МГУ имени Ломоносова с красным дипломом.
В ноябре 2022 года Дмитрий Муратов в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) говорил, что не знает о деталях работы дочери. По его словам, «никакого влияния друг на друга в рабочем смысле» у них «никогда не было».
В феврале текущего года из ЦБ ушел заместитель председателя регулятора Руслан Вестеровский. Сейчас он занимает пост старшего вице-президента Сбербанка. В 2022 году Банк России покинули несколько топ-менеджеров, среди которых первый зампред Сергей Швецов и зампред Юрий Исаев.