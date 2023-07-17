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СМИ: звезда фильма «Все умрут, а я останусь» Ольга Шувалова попала в больницу

Актриса Ольга Шувалова, исполнившая одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», попала в токсикологическое отделение больницы в Москве, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник. РЕН ТВ сообщает, что она, по предварительным данным, отравилась таблетками.

Ольга Шувалова в 2010 году

Ольга Шувалова в 2010 году

Фото: Lionel Cironneau / AP

Ольга Шувалова в 2010 году

Фото: Lionel Cironneau / AP

Ольге Шуваловой 37 лет. Она сыграла Вику в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь», также известна по клипу «Девушка по городу» на песню Вячеслава Бутусова.

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