Беглов назначил нового председателя комитета территориального развития

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Дениса Царегородцева на должность председателя комитета территориального развития города с 17 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее господин Царегородцев занимал пост руководителя Аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а с 2020-го года был зампредседателя комитета.

На посту руководителя комитета он сменит Наталью Чечину. В июне ее назначили на должность вице-губернатора города. После этого «территориальный» комитет временно возглавляла Елена Кудрявцева.

Другим распоряжением губернатор изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга.

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