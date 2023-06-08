Внутреннюю политику приправили избирательным опытом

Наталья Чечина, глава комитета по территориальному развитию, вчера была назначена на должность вице-губернатора Петербурга: она будет курировать политический блок в администрации города. Последние месяцы функции «политического» вице-губернатора исполнял Борис Пиотровский. До прихода в Смольный новый политический вице-губернатор работала главой городской избирательной комиссии и хорошо знакома с процессом. Однако эксперты отмечают, что новое назначение размывает «ответственность» на внутриполитическую жизнь города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 7 июня назначил Наталью Чечину на должность вице-губернатора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 7 июня назначил Наталью Чечину на должность вице-губернатора

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По результатам совещания с членами городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что подписал постановление о назначении Натальи Чечиной на должность вице-губернатора. Она будет курировать работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, комитета территориального развития Санкт-Петербурга. Назначение Натальи Чечиной на пост вице-губернатора эксперты предсказывали еще в мае прошлого года. До этого назначения госпожа Чечина была главой комитета территориального развития. А до работы в горизбиркоме возглавляла Курортный район — кузницу главных кадров петербургского градоначальника (который и сам когда-то возглавлял этот район).

Ранее за внутреннюю политику отвечал нынешний глава горизбиркома Максим Мейксин, который приступил к обязанностям «политического» вице-губернатора с осени 2021 года. В июле 2022-го господин Мейксин перешел в горизбирком, где заменил госпожу Чечину. С тех пор должность «политического» заместителя губернатора временно занимал Борис Пиотровский, отвечающий также за культуру. Политологи говорят, что чиновник, занимающий этот пост, отвечает за внутреннюю политику региона. То есть мониторит общественную повестку и следит, чтобы избиратели были максимально лояльны к власти.

Ранее на посту главы горибиркома Наталья Чечина подверглась жесткой критике со стороны председателя ЦИК Эллы Памфиловой. По мнению госпожи Памфиловой, Чечина не оправдала ее надежд по «оздоровлению избирательной системы Петербурга», на которую та надеялась после скандальных муниципальных выборов 2019 года.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил, что нынешний формат перераспределения полномочий между нынешними вице-губернаторами, а также новое назначение размывают «ответственность» за внутриполитическую жизнь города.

«Раньше она занималась выборами, и сейчас ее назначение смотрится органично, так как впереди серьезнейшие выборы — президентские, которые будут уже в марте. Хотя если посмотреть на подведомственные ей комитеты, то мы видим нестандартный набор. Например, комитет по печати, который традиционно входит в политическую сферу, Чечиной не подчиняется. В Санкт-Петербурге подчиненность комитетов политической направленности разделена между несколькими вице-губернаторами, поэтому вопрос ответственности будет несколько размыт»,— пояснил эксперт.

Екатерина Рязанова