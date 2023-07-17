Уральский гонщик Сергей Карякин в четвертый раз выиграл соревнования «Шелковый путь»

Депутат законодательного собрания Свердловской области, гонщик Сергей Карякин и его экипаж в четвертый раз выиграли крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам «Шелковый путь». Об этом в telegram-канале сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Общая протяженность трассы соревнования составила 5,2 тыс. км.

«Причем команда выступает на созданном ею мотовездеходе. Это в полном смысле слова уральская машина — поскольку изготовлена из композитных материалов, произведенных на Урале»,— отметил Алексей Орлов.

В прошлом году Сергей Карякин пропустил ралли-рейде «Дакар» после требования Международной автомобильной федерации, чтобы уральский гонщик подписал документ об отказе поддерживать специальную военную операцию. Свое участие в соревнованиях 2024 года он также назвал невозможным, если не изменится геополитическая ситуация в мире.

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