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обновлено 14:25

Городские власти обсудят варианты обслуживания сквера на Парковом, построенного местным жителем

На этой неделе представители мэрии и ПАО «Т Плюс» планируют встретиться с пенсионером Владимиром Кормщиковым, построившим сквер в микрорайоне Парковом.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

Ранее ПАО «Т Плюс» обратилось в Дзержинский суд с целью переноса детской площадки, которая затрудняла доступ к тепловым сетям. Арбитражный суд вынес решение в пользу компании теплоснабжения. Детскую и спортивную площадку в сквере, который в течение двух десятилетий на собственные средства строил Владимир Кормщиков, городские власти перенесли на 3–5 м от предыдущего расположения. При этом размер самого сквера не изменился, стела и зеленые насаждения не повреждены и остались на своих местах. В течение недели в местах демонтажа конструкций подрядчик восстановит резиновое покрытие.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече с господином Кормщиковым планируется выработать совместные подходы по обслуживанию сквера. Сейчас территория принята районными властями на баланс, подрядчик осуществляет ее содержание и, при необходимости, ремонт.

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