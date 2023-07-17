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Коммерсантъ FM
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Собянин исключил застройку «Лосиного Острова» после частичной передачи парка в ведение властей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что национальный парк «Лосиный Остров» не планируется застраивать после передачи части парка в ведение столицы. Проект реабилитации обсудят с жителями, добавил мэр, на территории начнут вводить изменения через год.

Национальный парк «Лосиный Остров»

Национальный парк «Лосиный Остров»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Национальный парк «Лосиный Остров»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Лосиный Остров» — крупнейший лесной массив в Москве, который также заходит на территорию Московской области (городские округа Балашиха, Королев, Мытищи и Щелково).

«Спекуляции, что все заберет Москва, застроит все жильем. Не знаю, зачем они это все говорят. У нас же много парков в Москве, много особо охраняемых территорий, нигде никакого жилья мы же не строим»,— сказал господин Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа города (цитата по «РИА Новости»).

«Сделаем проект, обсудим с вами, но я думаю, через год уже тогда приступить, навести порядок и сделать его удобным, чтобы вы все могли им пользоваться»,— добавил он.

10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать Москве часть полномочий по управлению территорией «Лосиного Острова», расположенной в границах города. Сергей Собянин рассказал, что сам обратился к президенту около года назад с просьбой создать проект по реабилитации территории.

Подробнее о судьбе парка — в материале «Ъ» «"Лосиному Острову" оформляют столичную прописку».

Лусине Баласян

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