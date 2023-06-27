«Лосиному Острову» оформляют столичную прописку

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий передать столичным властям «полномочия по использованию» части национального парка «Лосиный Остров» (в границах Москвы). Целью названо «обеспечение сохранности и развития нацпарка». При этом на заповедной территории разрешается строительство дорог, мостов, транспортных узлов и инфраструктуры по согласованию с правительством РФ. Норма была внесена в Госдуму за неделю до голосования. Маневр может превратить территорию в «обычный городской парк с тропинками, велодорожками и освещением», полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проект поправок к законам «О статусе столицы РФ» и «Об особо охраняемых природных территориях» внесены в Госдуму депутатами от «Единой России» Петром Толстым, Ириной Белых, Светланой Разворотневой и Татьяной Буцкой в мае 2022 года. В первом чтении в законопроекте речь шла о сокращении с 90 до 30 дней срока, в течение которого переселенец по программе реновации в Москве должен заключить договор на новое жилье (см. “Ъ” от 30 июня 2022 года). Ко второму чтению документ кардинально изменился. Так, в закон «О статусе столицы РФ» предлагается добавить ст. 15, описывающую передачу столичным властям «осуществления полномочий федеральных органов» на «национальный парк, расположенный в границах Москвы». В пределах столицы есть лишь один такой парк — «Лосиный Остров» (общей площадью 116 кв. км). Документом фактически предлагается разрешить там строительство автодорог, мостов, транспортно-пересадочных узлов и другой инфраструктуры — по согласованию с правительством РФ. Полномочия по «организации, функционированию, охране и использованию территории национального парка и его охранной зоны» предлагается передать уполномоченному столичному органу (на основании обращения правительства Москвы). Конкретный перечень передаваемых полномочий должно определить правительство РФ.

Возможное строительство на землях «Лосиного Острова» ранее уже становилось причиной скандалов. Так, более десяти лет обсуждается проект дублера федерального Щелковского шоссе.

За это время рассматривалось несколько сценариев, включая прокладку новой трассы через «Лосиный Остров». В итоге от идеи отказались, в марте 2023 года Росавтодор определил примерный маршрут дублера южнее существующей магистрали А-103. Кроме того, в судах оспаривалась законность строительства ЖК «Сказочный лес» на границах «Лосиного Острова», а Минприроды в 2020 году собиралось судиться из-за возможного строительства в охранной зоне парка ЖК по программе реновации.

Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил в парламенте, что проект направлен на «ускорение переселения граждан» в рамках программы реновации. Норма о нацпарке была представлена обтекаемо — как необходимая для «эффективного управления в части территории, расположенной в границах города, но относящейся к государственной собственности». «Правильно ли я понял, что поправкой ко второму чтению мы фактически разрешаем на 30% территории "Лосиного Острова" строительство объектов различной инфраструктуры?» — поинтересовался депутат Георгий Арапов («Новые люди»). Сергей Пахомов был краток: «Нет, это не так».

Депутат Галина Хованская («Справедливая Россия — За правду») возмутилась, что поправка о нацпарках не имеет отношения к упомянутому в первом чтении процессу сокращения сроков заключения договоров по программе реновации.

При этом, по мнению госпожи Хованской, новые нормы позволяют делать в «Лосином Острове» «все что угодно, пусть и с согласованием с правительством РФ». «Это совершенно недопустимо на особо охраняемых территориях»,— сказала Галина Хованская, добавив, что поправку «нельзя принимать категорически». Впрочем, Сергей Пахомов заверил, что проект обсуждался у профильного вице-премьера Виктории Абрамченко: «Разрешается не все что угодно, а лишь обслуживать и реконструировать то, что уже стоит. Из нового — разрешается размещать лавочки и малые архитектурные формы. Любое новое вмешательство — только с согласования федеральной власти». Законопроект был принят во втором чтении, третье чтение намечено на 28 июня.

В Минприроды РФ “Ъ” переадресовали за комментариями в Госдуму.

Член объединения «Экспертный совет по заповедному делу» Михаил Крейндлин предполагает, что в случае передачи «Лосиного Острова» «это будет обычный городской парк с асфальтированными велодорожками и освещением». «Природную ценность он уже иметь не будет»,— считает господин Крейндлин.

Александр Воронов, Полина Ячменникова