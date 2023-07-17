Гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» Малькевичу заблокировали YouTube-канал

Сервис YouTube заблокировал канал «Малькевич LIVE», который ведет генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Как сообщил сам медиа-менеджер, иностранный видеохостинг, по его мнению, таким образом «закрывает рты всем “неугодным”».

Господин Малькевич связал блокировку с размещением контента про ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Также он отметил, что ранее от американской платформы ему дважды поступало предупреждение — сначала за эфир, посвященный памяти политолога и журналистки Дарьи Дугиной, убитой в результате взрыва в Подмосковье в августе прошлого года, а после — за стрим с депутатом Народного Совета ЛНР Александром Криеренко.

«И опять задаюсь вопросом: почему, работая в России, YouTube позволяет себе решать, кому говорить, а кому молчать? Почему мы это позволяем?

Ну, то есть мы ведь на русском языке в нашей стране нашим людям что-то рассказываем»,— написал Александр Малькевич.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что заблокировать YouTube в России сейчас невозможно. Вместе с тем депутат посоветовал размещать ролики не только на американском хостинге, но в российских «VK Видео» и «Дзен», чтобы «постепенно переходить туда».

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте