На осенние выборы в Прикамье выдвинулись 340 человек

В Пермском крае завершился период выдвижения на довыборы в региональное заксобрание и муниципальные выборы. По итогам выдвижения, на 94 мандата претендуют 340 представителей восьми политических партий.

Максимум кандидатов (94 человека) выдвинула «Единая Россия», ЛДПР представляет 61 кандидат, «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» — 51 кандидат, КПРФ — 50 кандидатов, «Справедливую Россию — За правду» — 46 человек, партию «Новые люди» — 8 человек, партию «Родина» — 4 человека. Партия «Яблоко» выдвинула только одного кандидата. 25 человек заявили о желании принять участие в выборах как самовыдвиженцы. Председатель избирательной комиссии Игорь Вагин отметил, что на этапе выдвижения широко представлены различные политические партии. «Это предоставляет возможность жителям муниципалитетов, в которых проходят выборы, выбрать наиболее подходящую для себя программу и кандидата»,— считает председатель крайизбиркома.

Следующий этап избирательных кампаний — регистрация кандидатов. Прием документов на регистрацию продлится до 18 часов 26 июля. Решения о регистрации или мотивированном отказе принимаются за 10 дней со дня подачи кандидатом полного пакета документов.

Выборы в Прикамье в этом году будут проходить с 8 по 10 сентября. Среди кампаний, по которым пройдет голосование: довыборы в краевое заксобрание по округу №17, довыборы в Пермскую думу по округу №5, а также выборы представительных органов Краснокамска, Чайковского, Кизела и других муниципалитетов. В этом году впервые на выборах в Пермском крае будет также применяться электронное голосование.